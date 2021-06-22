盤點《我的上流世界》超寫實金句：能成為不懂事的大人，是一種特權

編輯 / Jhen 圖 / 翻攝Netflix

近期火熱的韓劇《我的上流世界》，講述上流世界勾心鬥角的狗血題材，跟上了同樣大勢的《Penthouse上流戰爭》身世之謎與外遇糾隔，由李寶英、金瑞亨主演，反轉又大快人心的復仇戰，以及華麗的細膩刻劃，在光鮮亮麗的財閥世家中，每個人都懷抱著自己的秘密與謊言，盤點《我的上流世界》劇中10句令人深思的金句，一語道破對於生存、婚姻、慾望的真實定義。

「你知道擁有得越多，就越不能隨心所欲嗎？自由只會越少，儘管世人認知與事實相反，但上流世界就是這樣。」

「引向滅亡的門很寬大，路又寬敞，你們從窄門進去吧，從那裡進去的人很多，通往生命的門多麼窄小，那條路又有多麼狹窄，能找到那裡的人很少。」

「真正需要心理治療的人，反而不會去看醫生，會去的都是被他們傷害的人。」

「像我們一樣出身與眾不同的人，神總是會奪走某些東西。」

「你可能無法理解，但能成為一個不懂事的大人，是一種特權。」

「當你獲得一樣東西，就必須付出相對應的代價。」

「所有的框架都值得突破，所有革命都始於微小之處。」

「她雖然已經死了卻讓他更牽掛。如果妳的情敵是個死人，妳也會失去理智的。」

「氧氣的濃度有多高，他們承擔的人生重量就有多沉重，當然，每個人肩負的重量都有所不同」

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