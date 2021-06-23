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腋下包太燒！盤點YSL、MIU MIU……昆凌連曬兩咖、佔滿Lisa的IG版面

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記者王蓁蓁 / 台北報導

「腋下包」風潮仍然在線，各大品牌索性把經典包款肩帶縮到最短，成為大勢夯款，《ET FASHION》為女孩們整理各大精品推出的腋下包款，就連昆凌、Lisa等女星們也無法招架！最近想要買包，絕對別錯過，快趁機選出命定的那一咖。
 

SAINT LAURENT

▲腋下包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲腋下包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲Rosé、昆凌搶背SAINT LAURENT「LE 5 À 7」系列包款。（圖 / 品牌提供、翻攝IG@hannah_quinlivan)

▲腋下包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲SAINT LAURENT 全新「LE 5 À 7」系列包款，NT54,300。（圖 / 翻攝品牌官網）

SAINT LAURENT 2021春夏推出的全新「LE 5 À 7」系列包款，早在未上市前，就由全球品牌大使Rosé搶先背上身演繹，極簡的Hobo復古包型，是取經自70年代的曲線輪廓，中央經典的YSL金屬Logo，散發品牌一如往常的奢華魅力，系列名稱「LE 5 À 7」則是命名自法文的CINQ À SEPT，意即「HAPPY HOUR」，這款包更一口氣帶來3種材質：光滑小牛皮、鱷魚壓紋、啞光蟒蛇皮，宣告加入腋下包行列，疫情三級警戒前，天王嫂昆凌曾背出門，在草地上相當悠閒。

BURBERRY

▲腋下包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲Tiffany背全黑OLYMPIA包耍辣曬腿擺拍一波。（圖 / 翻攝IG@tiffanyyoungofficial)

▲腋下包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲Burberry 中型皮革Olympia包，NT$79,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

靈感來自展覽場地Olympia London的OLYMPIA包，近幾季不斷推出全新配色，以觸感極佳的義大利鞣製皮革打造，率性的「半月形」輪廓增添了包款的辨識度，弧形的曲線邊緣則讓硬挺的包包多了療癒感，前少女時代成員Tiffany更是穿上具有透視效果的緊身洋裝，耍辣曬腿擺拍一波。

▲腋下包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲腋下包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲孔曉振、車銀優也曬出OLYMPIA手袋全新配色。（圖 / 翻攝IG@rovvxhyo、@eunwo.o_c)

另外，孔曉振也在近日出席BURBERRY於韓國釜山的快閃店活動時，以全身One Tone穿搭，炫出全新蘋果綠OLYMPIA包，輕鬆成為焦點，「臉蛋天才」車銀優當天也背上深棕色的OLYMPIA包，展現了中性搭配。

CELINE

▲腋下包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲腋下包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲腋下包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲Lisa背CELINE全新AVA BAG絎縫腋下包。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m)

從最初的TRIOMPHE凱旋門老花， CELINE AVA BAG腋下包型一推出，立馬成為明星款，後來有質感素面與Logo標誌，近日CELINE再度推出絎縫格紋款式，選用柔軟的小羊皮革，一上手就療癒，相比過往硬挺的TRIOMPHE凱旋門老花腋下包型，全新的AVA BAG絎縫系列更加柔軟，也因此增加了包包的容納空間，難怪能讓身為全球品牌大使的BLACKPINK成員Lisa愛不釋手，一推出就立馬攻佔Lisa的IG版面。

MIU MIU

▲腋下包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲昆凌背MIU MIU Miu Sassy腋下包走春。（圖 / 翻攝IG@hannah_quinlivan)

▲腋下包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲腋下包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲MIU MIU 「Miu Sassy」黑色手袋，NT$68,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

MIU MIU於2021春夏推出的「Miu Sassy」手袋系列，融入了品牌招牌的人字紋皺褶小羊皮鞣製皮革，在率性的方包中打造柔軟的觸感，同時以銀色蛇骨鍊、鑲嵌水晶扣環等元素製成背帶，令包款遊走在簡約與奢華之間，像昆凌粉嫩的西裝外套搭配，就能穿出適合春夏的清爽穿搭，且磁扣的包口讓開包更加方便，包型空間容納手機等隨身物，完全沒問題！

►泫雅最近又曬什麼包？DG珍珠愛心太燒　寶寶藍MOSCHINO春夏必收

►包・開箱／極夢幻夏日小皮夾集合！糖果色BALENCIAGA　還有Chloe寶寶藍、MJ渲染調
 

關鍵字：

YSL, MIUMIU, CELINE, SAINTLAURENT, BURBERRY, 盤點, 腋下包

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