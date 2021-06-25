fb ig video ETtoday search mobile

「想與別人羈絆，就要承受流淚的風險」　《小王子》金句永遠有新領悟

>

編輯 / Jhen　圖 / 翻攝IG@lepetitprinceofficiel

經典名著《小王子》，率性的插畫搭配著簡單卻令人深思的故事，道盡了關於友情、親情與愛情之間的關係，字字句句刻劃出愛人與被愛的學問。《小王子》發表於1943年，文字與插畫都由聖修伯里創作，是全球最暢銷的圖書之一、被翻譯成超過250種語言。當年紀漸長回頭重讀，每次都會有不一樣的體會，下面10句扎心金句，讓你重新省思人生。

▲小王子 。（圖／翻攝IG）

「如果你愛著一朵盛開在浩瀚星海裡的花，那麼，當你抬頭仰望繁星時，便會感到心滿意。」

「你什麼也不要說，話語是誤會的根源。」

「所有的大人都曾經是小孩，雖然，只有少數的人記得。」

▲小王子 。（圖／翻攝IG）

「星星發亮是為了讓每一個人有一天都能找到屬於自己的星星。」

「如果你想要與別人製造羈絆，就要承受流淚的風險。」

「你知道嗎，人在難過的時候就會愛上日落。」

▲小王子 。（圖／翻攝IG）

「你在你的玫瑰花身上耗費的時間，使得你的玫瑰花變得如此重要。」

「使沙漠顯得美麗的，是它在什麼地方藏著一口水井。」

「我始終認為一個人可以很天真簡單的活下去，必是身邊無數人用更大的代價守護而來的。」

「忘記朋友是一件悲傷的事情，不是所有人都曾有過朋友。我可能會變得跟其他大人一樣，除了數字與利益之外，其他都漠不關心。」

▲小王子 。（圖／翻攝IG）

►「人生本來就有很多事徒勞無功」　《那些年》10年了，用金句回憶青春

►找出「厭世」來源！韓網瘋傳超準心理測驗　快選一隻「被困住的動物」

關鍵字：

小王子, 金句

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

跟他吵絕對慘輸！12星座4大「吵架王」　水瓶講到讓你自動認錯

跟他吵絕對慘輸！12星座4大「吵架王」　水瓶講到讓你自動認錯

90%人都做錯！「正確洗澡順序」公開，原來不是先洗頭

90%人都做錯！「正確洗澡順序」公開，原來不是先洗頭

狂掉髮、白髮冒不停？專家曝護髮4大關鍵：多吃「這些」食物

狂掉髮、白髮冒不停？專家曝護髮4大關鍵：多吃「這些」食物

麥當勞出動漫聯名餐？《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》紙袋、飲料杯帥翻 adidas官網超狂「折上折」來了！Jennie同款竟1500元有找 肚子肥肉太難瘦！飯後3個小動作避免脂肪囤積變成「小腹婆」 突然就翻臉！會「無預警分手」的3大星座　摩羯底線不能踩 朴敘俊白襯衫全濕透太誘惑！粉絲暴動：乾脆不要穿了吧 防疫生活悶到慌？「6個」找回快樂的方法，先改掉你的拖延症　 NIKE官網「換季特價再7折」！運動裝899元、熱門球鞋2千元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面