「想與別人羈絆，就要承受流淚的風險」　《小王子》金句永遠有新領悟

編輯 / Jhen 圖 / 翻攝IG@lepetitprinceofficiel

經典名著《小王子》，率性的插畫搭配著簡單卻令人深思的故事，道盡了關於友情、親情與愛情之間的關係，字字句句刻劃出愛人與被愛的學問。《小王子》發表於1943年，文字與插畫都由聖修伯里創作，是全球最暢銷的圖書之一、被翻譯成超過250種語言。當年紀漸長回頭重讀，每次都會有不一樣的體會，下面10句扎心金句，讓你重新省思人生。

「如果你愛著一朵盛開在浩瀚星海裡的花，那麼，當你抬頭仰望繁星時，便會感到心滿意。」



「你什麼也不要說，話語是誤會的根源。」



「所有的大人都曾經是小孩，雖然，只有少數的人記得。」



「星星發亮是為了讓每一個人有一天都能找到屬於自己的星星。」



「如果你想要與別人製造羈絆，就要承受流淚的風險。」



「你知道嗎，人在難過的時候就會愛上日落。」



「你在你的玫瑰花身上耗費的時間，使得你的玫瑰花變得如此重要。」



「使沙漠顯得美麗的，是它在什麼地方藏著一口水井。」



「我始終認為一個人可以很天真簡單的活下去，必是身邊無數人用更大的代價守護而來的。」



「忘記朋友是一件悲傷的事情，不是所有人都曾有過朋友。我可能會變得跟其他大人一樣，除了數字與利益之外，其他都漠不關心。」

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