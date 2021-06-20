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太妍、趙露思都愛「夏日洋裝」！特搜20件類似款　網購就能入手

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夏天果然少不了兼具涼爽和可愛的「洋裝」！許多女星如太妍、趙露思、Blackpink Rose都是洋裝的頭號粉絲，想買到女星同款洋裝穿搭，絕對不能錯過本篇精彩內容。另外還加碼推薦網路購物就能送到家的「網購洋裝」，讓你在疫情期間WFH煩悶之餘，能在收包裹的時刻，為自己帶來一些喜孜孜的小確幸~

夏日洋裝推薦01：太妍「花苞袖洋裝」，甜美度無限值上漲

太妍選擇這個春夏很時髦的浮誇花苞袖洋裝，利用中性軍綠色來平衡洋裝的可愛感，再搭配不收邊寬沿草帽和草編水桶包，清甜的復古感搭配，一定要學起來~

▲夏日洋裝。（圖／美人圈）

▲韓國女星太妍身著Sandro 2021春夏系列，Sandro_綠色印花洋裝 。（圖／IG@taeyeon_ss）

▲夏日洋裝。（圖／美人圈）

▲ZARA藍、黃洋裝。（圖／ZARA）

▲夏日洋裝。（圖／美人圈）

▲Mercci22鬆緊設計合身印花洋裝(And more)。（圖／Mercci22）

▲夏日洋裝。（圖／美人圈）

▲GU牛仔2WAY合身荷葉連身裙。（圖／GU）

▲夏日洋裝。（圖／美人圈）

▲GU 前鈕扣連身迷你裙。（圖／GU）

▲夏日洋裝。（圖／美人圈）

▲squarebear洋裝。（圖／squarebear）

夏日洋裝推薦02：趙露思「碎花洋裝」，混搭丹寧一衣兩穿

碎花洋裝能帶來減齡的效果，也讓人一秒就能感受到夏天繽紛燦爛氛圍。如果擔心可愛度超標，就學趙露思搭配丹寧褲和球鞋來平衡吧。選擇短洋裝，抓住下擺一角紮入褲頭，更是能讓比例更好的秘訣~

▲夏日洋裝。（圖／美人圈）

▲趙露思穿碎花洋裝混搭丹寧。（圖／微博@趙露思）

▲夏日洋裝。（圖／美人圈）

▲mercci22_後綁帶碎花洋裝(Dance bohemia)。（圖／mercci22）

▲夏日洋裝。（圖／美人圈）

▲GU女裝花朵印花蛋糕連身裙，花朵印花繫帶連身迷你裙。（圖／GU）

▲夏日洋裝。（圖／美人圈）

▲ZARA綠、桃紅洋裝。（圖／ZARA）

夏日洋裝推薦03：Blackpink Rose「細肩帶洋裝」，又優雅又有點辣

Blackpink Rose在社群上釋出個人單曲MV預告，MV中Rosé 獨自一人用餐畫面身穿Blumarine 春夏豹紋花卉蕾絲拼接上衣搭配牛仔外套，唯美嬌柔融合在韓國盛行的「Girl Crush」風格。如果覺得這樣的拼接款太難駕馭，選擇素色緞面材質也能穿出很有女人味的效果~

▲夏日洋裝。（圖／美人圈）

▲LOVFEE洋裝。（圖／LOVFEE）

▲夏日洋裝。（圖／美人圈）

▲squarebear洋裝。（圖／squarebear）

▲夏日洋裝。（圖／美人圈）

▲ZARA洋裝。（圖／ZARA）

夏日洋裝推薦04：隋棠「白色洋裝」，誰都能駕馭的仙氣戰服

夏日消暑怎能少了清爽白色洋裝，這也是眾多女星私服的熱愛款。可以學隋棠搭配率性大尺寸的織籃包，盡顯愜意的度假氣息。或是亮色配件或是中性帥氣鞋子來切換不同風格。如果擔心白色會讓身形顯得膨脹，挑選微收腰或是繫條腰帶都能穿出纖瘦感唷~

▲夏日洋裝。（圖／美人圈）

▲隋棠身穿Maje 2021春夏IBIZA獨家限量系列盡顯愜意的度假氣息。（圖／IG@suitangtang）

▲夏日洋裝。（圖／美人圈）

▲meierq洋裝。（圖／meierq）

▲夏日洋裝。（圖／美人圈）

▲PAZZO_清新抽鬚造型無袖長洋裝。（圖／PAZZO）

▲夏日洋裝。（圖／美人圈）

▲UNIQLO and JW ANDERSON。（圖／UNIQLO）

▲夏日洋裝。（圖／美人圈）

▲mercci22_微光氣質打摺洋裝。（圖／mercci22）

文／美人圈

【延伸閱讀】

8位女星夏日「白洋裝」造型！趙露思、楊紫、趙麗穎這樣穿顯瘦，邢菲＆白鹿撞衫一樣美

韓妞最愛的5種「外套 X 碎花洋裝」穿搭公式大公開！穿對還能直接達到-2kg視覺效果～

IU、子瑜的碎花洋裝穿搭技巧！這樣穿不會有孕婦感、大媽感，春夏就是要來一件～

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

夏天, 洋裝, 網購, 太妍, 趙露思, Rose

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