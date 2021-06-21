最潮面罩出現了！GENTLE MONSTER眼鏡「放大又變形」　全臉都遮擋

記者王蓁蓁 / 台北報導

繼話題火熱的LOUIS VUITTON（路易威登）、Off-White防疫面罩，墨鏡品牌GENTLE MONSTER也攜手潮牌AMBUSH，推出由護目鏡延伸出來的「透明面罩」，以眼鏡架支撐，前衛又不失個性的設計，相比普通面罩在視覺上帶來一種說不出的時尚潮流感，AMBUSH主理人Yoon Ahn更在此次聯名上市前，搶先在個人IG上曬出完整樣貌！

▲AMBUSH 主理人搶曬AMBUSH X GENTLE MONSTER聯名防疫面罩。(圖 / 翻攝IG@yoon_ambush)

韓國眼鏡品牌GENTLE MONSTER一直是各國明星的愛用墨鏡品牌，包括人氣女團BLACKPINK成員Jennie也是超級鐵粉，經常在IG上曬出GENTLE MONSTER墨鏡穿搭。此次找來同樣擅長新穎設計手法的AMBUSH，在疫情未歇的情況下，聯手推出能夠阻隔飛沫的防護面罩，很像「變形、放大」版的眼鏡，相比常見的護目鏡，可以保護的範圍又更大，防疫期間除了戴口罩遮住口鼻之外，也要小心從其他角度穿透的飛沫。

▲AMBUSH X GENTLE MONSTER聯名防疫面罩就連包裝也不馬虎。(圖 / 翻攝IG@yoon_ambush)

AMBUSH X GENTLE MONSTER的聯名防疫面罩，秉持兩個品牌擅長的極簡輪廓，銀黑配色讓透明面罩整體的未來感更加提升，就連包裝也十分用心，彷彿珠寶展示的PVC透明櫃，下方抽屜可以直接拉開，裡面放置了透明面罩的收納袋，方便外出時能夠隨身攜帶，銀色收納袋則注入了AMBUSH的招牌元素：浮誇扣環與抽繩，可以說是最時髦的防疫配件，目前正式發售日期尚未確定。

【其他時髦防疫單品】

LOUIS VUITTON

▲LV 防疫面罩除了能防範橫飛的唾沫、也能阻擋陽光直曬，NT30,700。（圖 / 品牌提供、翻攝品牌官網）



這款被LV Monogarm老花佈滿的LV Shield面罩，很適合即將迎來的盛夏、或是較容易流汗的人，另外，它的面罩部分還有個很棒的「隱藏功能」，會在直射的陽光下變為深色，在防範橫飛的唾沫之餘，也能阻擋陽光直曬保護雙眼。

Off-White

▲Off-White面罩上的「KEEP SAFE」字樣令人會心一笑。（圖 / 翻攝IG@off____white、品牌官網）



Off-White 防疫漁夫帽帽緣的透明遮罩，幽默寫上「KEEP SAFE」（保持安全）的字樣，令人不免會心一笑，畢竟這正是我們目前最需要的，這款附有防疫面罩的漁夫帽，其實是可拆卸式的，除了方便清洗消毒外，疫情結束後，拆掉透明片，又是一款吸睛的漁夫帽。

►3萬元的LV防疫面罩真的比較強！陽光下竟能讓「保護更升級」

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