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同志驕傲月「限定球鞋」登場！ PUMA彩虹LOGO、ADIDAS小白鞋太可愛

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每年六月是一年一度的同志驕傲月，各大品牌也紛紛響應「同志驕傲月」推出彩虹系列限定商品，藉此傳達尊重多元，愛不分性別等理念。小編盤點了2021新出的 NewBlance「PRIDE」系列、PUMA「PRIDE PACK」系列、NIKE「BE TURE」系列、ADIDAS「PRIDE」系列，七彩設計不僅夢幻更別具意義，一起來看看吧！

2021同志驕傲月限定登場！NewBlance「PRIDE」系列6/18開賣

這次NewBlance與香港酷兒視覺藝術家林雅儀 Zoie Lam合作，以「Everybody’s Welcome」為熱情號召，設計了「PRIDE」系列，她將大膽明亮的色彩與她的理念結合，以怪美又童趣的插畫角色無性別之分，表達無論性別取向，皆值得被愛擁抱的暖心主張。

▲同志驕傲月鞋款。（圖／美人圈）

▲NewBlance這次與香港酷兒視覺藝術家林雅儀 Zoie Lam合作。（圖／NewBlance官網）

NewBlance 「PRIDE」系列鞋款

▲同志驕傲月鞋款。（圖／美人圈）

▲NewBlance PRIDE系列加入熱門鞋款。（圖／NewBlance官網）

▲同志驕傲月鞋款。（圖／美人圈）

▲New Balance PRIDE系列MTMPOPR1鞋。（圖／NewBlance官網）

▲同志驕傲月鞋款。（圖／美人圈）

▲New Balance PRIDE系列SMF202P1涼鞋。（圖／NewBlance官網）

另外也有推出PRIDE系列服飾。

▲同志驕傲月鞋款。（圖／美人圈）

▲PRIDE系列服飾。（圖／NewBlance官網）

2021同志驕傲月限定登場！PUMA「PRIDE PACK」系列 於2021/06/11開賣

PUMA攜手品牌大使 Cara Delevingne 與全球同慶一年一度的同志驕傲月，特別推出以ForeverFREE愛自由無極限為主題的全新 PUMA Pride Pack 系列商品。

PUMA「PRIDE PACK」系列鞋款

▲同志驕傲月鞋款。（圖／美人圈）

▲PUMA「PRIDE PACK」SUEDE PRIDE。（圖／PUMA）

▲同志驕傲月鞋款。（圖／美人圈）

▲PUMA「PRIDE PACK」FUTURE RIDER PRIDE。（圖／PUMA）

▲同志驕傲月鞋款。（圖／美人圈）

▲PUMA「PRIDE PACK」LEADCAT PRIDE。（圖／PUMA）

同系列還有T-SHIRT、緊身褲、腰包等商品，開賣千萬別錯過！

▲同志驕傲月鞋款。（圖／美人圈）

▲PUMA Pride Pack 系列商品。（圖／PUMA）

2021同志驕傲月限定！NIKE「BE TURE」系列6/15開賣

NIKE Be True 系列使用9款不同的LGBTQIA+象徵旗幟為設計，突出了每種條紋顏色深處的個人故事。其中Blazer 低筒 '77 Vintage這雙鞋採用漸層紋理和多樣配色，真的超級可愛！還有這款設計有拉鍊口袋的Offcourt Slide拖鞋，超級特別！

NIKE「BE TURE」系列鞋款

▲同志驕傲月鞋款。（圖／美人圈）

▲NIKE「BE TURE」系列鞋款。（圖／NIKE）

NIKE Blazer 低筒 '77 Vintage。

NIKE Air Max Pre-Day。

NIKE Offcourt。

2021同志驕傲月限定！ADIDAS「PRIDE」系列上市中

Adidas推出全新2021 Pride系列服飾與鞋款，以「LOVE UNITES 為愛團結」作為設計理念，使用彩虹旗與幾何元素，打造風格運動單品為LGBTQ發聲。其中STAN SMITH PRIDE 經典鞋超可愛，必須入手，多款塗鴉風上衣超燒的啊！

ADIDAS「PRIDE」系列鞋款

ULTRABOOST 5.0 DNA PRIDE 跑鞋。

▲同志驕傲月鞋款。（圖／美人圈）

▲ADIDAS「PRIDE」系列STAN SMITH PRIDE 經典鞋。（圖／ADIDAS）

還有多款服飾及配飾，漁夫帽超可愛，出門絕對成焦點，夏天必須擁有！

▲同志驕傲月鞋款。（圖／美人圈）

▲PRIDE 漁夫帽。（圖／ADIDAS）

文／美人圈

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

同志驕傲月, 球鞋, 彩虹, pride, puma, nike, adidas, newbalance

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