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莫莉推坑「法國輕奢牌」4種夏季穿搭！　無痛入手1萬元水桶包

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▲莫莉 。（圖／品牌提供）

▲莫莉演繹法國輕奢品牌Sandro成女孩穿搭範本。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

台灣KOL莫莉（Molly Chiang）在IG擁有超過75萬粉絲追蹤，鮮明個人特質深受時尚品牌青睞，同時也是女孩們的「穿搭範本」。此次她就演繹法國輕奢品牌Sandro春夏系列，經典Look打造率性馬甲、輕快OL多種風格，並且單品價格親民，1萬元就能Get同款！

▲莫莉 。（圖／品牌提供）

▲莫莉 。（圖／品牌提供）

▲淡綠色系套裝 。（圖／品牌提供）

莫莉演繹 Sandro 2021春夏系列單品，一連切換多種風格，像是OL必備的西裝外套單品，莫莉選擇輕快的淡綠色系，亮眼不失質感，各種膚色女孩都能駕馭，更與莫莉的小麥膚色相映襯十分亮麗，而「西裝外套+短褲」的不敗組合，秀出修長美腿依舊有率性風格。

▲莫莉 。（圖／品牌提供）

▲莫莉 。（圖／品牌提供）

▲莫莉演繹海軍藍馬甲背心外套搭配同色系高腰長褲 。（圖／品牌提供）

若是想走率性風格 ，莫莉運用海軍藍馬甲背心外套搭配同色系高腰長褲，深色系多了一絲幹練風格，並且露出纖細手臂彰顯線條感，同時不忘在腰間點綴金錬腰帶，讓比例更為修長，接著穿著黑色綁帶高跟鞋，全身黑的搭配巧妙不過。

▲莫莉 。（圖／品牌提供）

▲莫莉 。（圖／品牌提供）

▲莫莉以橘色抓皺洋裝輕鬆上身；YZA墨綠肩背包 NT$15,070。（圖／品牌提供）

春夏必備的鄉村田園風，莫莉以橘色抓皺洋裝輕鬆上身，衣著的暗橘色系與膚色完美融合，並以墨綠色肩背包側背演繹，率性與質感兼具，最後腳踩金屬鍊焦糖色涼鞋偷偷放火，為整體造型加上點睛之筆。另也搭配出簡約的褲裝組合，像是白色抓皺襯衫與橘黃色印花短褲，莫莉將襯衫綁帶於腰間，露出火辣川字腹肌，穿搭相當值得女孩們仿效。就連酒紅水桶包款也落在1萬元上下，比起動輒4、5萬元的精品包，相對容易入手許多。

▲莫莉 。（圖／品牌提供）

▲莫莉 。（圖／品牌提供）

▲白色抓皺襯衫與橘黃色印花短褲；搭配酒紅色皮革水桶包 NT$10,440 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

莫莉, KOL, Sandro, 春夏

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