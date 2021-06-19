亮色飛行錶超夯　寶璣把數字和指針變橘和綠色了

▲寶璣Type XXI 3815腕錶橘色數字款，479,000元。（圖／寶璣提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶寶璣不僅在複雜鐘錶領域是佼佼者，早在1918年起也踏入航空領域，為美國空軍提供時計，50年代更接下法國軍方訂單，為空軍與海軍飛行員打造Type XX計時腕錶直至1980年初，此型號從此成為品牌經典之作，今年新款Type XXI 3815計時腕錶加入活潑元素，把數字時標與指針變成橘色或綠色了，兩款各限量250只。

▲寶璣Type XXI 3815腕錶綠色數字款，479,000元。



有別於過往的古典設計，寶璣Type XXI 3815計時限量版腕錶展露強烈的運動風格，鈦金屬打造42毫米錶殼，側邊飾以錢幣紋，焦點落在黑色太陽飾紋面盤上，首度以鮮豔色彩裝飾數字時標與指針，全為夜光設計，小牛皮錶帶的縫線也特別呼應面盤上的橘色或綠色；底蓋採透明設計，彰顯結合矽質擒縱輪和擺輪游絲的飛返功能自動上鍊機芯。

▲IWC飛行員計時腕錶41，237,000元。（圖／IWC提供，以下同）



IWC（萬國錶）今年重整飛行錶系列陣容，推出錶徑41毫米的飛行員計時腕錶41，面盤設計源於駕駛艙儀表板，簡明清晰，共有藍色與最流行的綠色款可供選擇，錶帶則也有俐落或復古風格的皮錶帶款式，因錶款配備全新開發的EasX-Change錶帶更換系統，因此不需工具即可輕鬆更換錶帶。

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