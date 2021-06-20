Lisa靠「漁夫帽」顯臉小！Celine同款、Gucci印花10頂必收

漁夫帽是穿搭必備的單品之一，各大精品都出了不少款式，既能讓穿搭有亮點、還可以顯臉小！小編精選了10款，時髦又有造型的精品漁夫帽，各種頭型都能找到最佳命定款，其中還有Lisa同款，一起來看看有哪些吧！

2021「精品漁夫帽」推薦 1：CELINE BUCKET HAT IN DENIM

這款Celine漁夫帽簡約又有氣質，全白、丹寧及經典老花再搭上品牌Logo，絕對能成為穿搭亮點，趕緊跟Lisa入手同款吧！

▲Celine漁夫帽。（圖／Celine官網）

2021「精品漁夫帽」推薦 2： DIOR 雙面CHIC窄檐漁夫帽

這款DIOR雙面CHIC窄檐漁夫帽，以初剪羊毛精心製成，一側是純藍色，另一側則綴以經典的DiorOblique主題圖騰。戴上素色面時，滿版Logo可低調隱約露出，另外也可以翻過來滿版Logo那一面，可以依照當天造型，選擇配戴哪一面，一帽兩用最百搭！

▲ DIOR 雙面CHIC窄檐漁夫帽。（圖／Dior官網）

本季還推出了全新豹紋系列，最適合秋日穿搭！雙面 MIZZA 窄檐漁夫帽。

▲雙面 MIZZA 窄檐漁夫帽。（圖／Dior官網）

2021「精品漁夫帽」推薦 3：Gucci Denim系列GG帆布漁夫帽

這款Gucci Denim系列GG帆布漁夫帽，用滿版的GG Logo搭配丹寧，融入棕色皮革滾邊，凸顯不同材質的美感，戴起來率性俐落，造型滿分！

▲Gucci Denim系列GG帆布漁夫帽。（圖／Gucci官網）

2021「精品漁夫帽」推薦 4：Burberry 雙面標誌性條紋棉製漁夫帽

這款Burberry 雙面標誌性條紋棉製漁夫帽，可以雙面配戴，一面黑色另一面是經典條紋，非常好搭配！

▲Burberry 雙面標誌性條紋棉製漁夫帽。（圖／Burberry官網）

近期新出的新款棉麻漁夫帽，戴起來也超級仙。Burberry刺繡款專屬棉麻混紡漁夫帽。

▲Burberry刺繡款專屬棉麻混紡漁夫帽。（圖／Burberry官網）

2021「精品漁夫帽」推薦 5：Prada尼龍帽

這款Prada尼龍帽，使用尼龍搭配經典Logo三角形標誌，簡約又大方，還有高達10種顏色可以選擇。KOL紀卜心也有實戴白色款超級美！

▲Prada尼龍帽。（圖／Prada官網）

2021「精品漁夫帽」推薦 6：Loewe Anagram 提花織配小牛皮水桶帽

這款Loewe Anagram 提花織配小牛皮水桶帽是2021年最新款，具有縫線邊緣和小牛皮皮帶，上面刻印LOEWE立體壓紋，總共有兩個顏色，曜石黑內斂成熟、白色氣質優雅，都好燒啊！

▲Loewe Anagram 提花織配小牛皮水桶帽。（圖／Loewe官網）

2021「精品漁夫帽」推薦 7：CHANEL 香奈兒漁夫帽

這款CHANEL漁夫帽共有三款顏色，三款都很繽紛夏天，特別適合夏日出遊穿搭，展現滿滿的活力感！

▲CHANEL漁夫帽。（圖／Chanel官網）

2021「精品漁夫帽」推薦 8：Louis Vuitton ESCALE MONOGRAM 漁夫帽

這款Louis Vuitton ESCALE MONOGRAM漁夫帽，帽子採用噴墨打印技術綴滿Monogram圖案，好搭配又有復古感，一年四季都可以派上用場！

▲Louis Vuitton ESCALE MONOGRAM漁夫帽。（圖／Louis Vuitton 官網）

2021「精品漁夫帽」推薦 9：MIU MIU 牛仔布帽

這款MIU MIU牛仔布帽，燙印標誌皮革標籤搭配牛仔布，令經典漁夫帽更加獨特，一年四季都相當簡約好搭配！

▲MIU MIU牛仔布帽。（圖／MIU MIU官網）

2021「精品漁夫帽」推薦 10：JACQUEMUS Le bob Artichaut

這款JACQUEMUS Le bob Artichaut，帽緣不規則形超可愛，有經典銀色Logo在上面，還可調節下巴抽繩，總共有8款顏色可以選擇，想要什麼風格都可以，肯定是最高CP值的一款，真的愛了！

▲JACQUEMUS Le bob Artichaut。（圖／JACQUEMUS官網）

文／美人圈

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