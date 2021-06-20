奧斯塔羅12星座一周運勢0621-0627　獅子久違的安穩、射手荷包守緊點

20210621-0627奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座



TOP1：雙子座事業運最旺！穩定踏實的學事業發展都讓自己感到安心不少，而也因為如此，就更加願意留在目前的環境中努力。

TOP2：射手座愛情運最旺！雙方對於感情的共識度提高，也都願意為這段感情繼續付出自己，對於雙方的想法與觀念都認同不少。

TOP3：處女座金錢運最旺！正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友，下周可以考慮投資。

本周需注意星座



1.雙魚座事業運需要留意：安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加許多，身為你的另一半也因為如此下周顯得較有壓力，奧斯建議下周要調整一下心態。

2.巨蟹座愛情運需要留意：穩定的現況開始動搖起來了，將是不太穩定的周期開始，工作上要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的情緒而影響之後的工作狀況。

3.金牛座金錢運需要留意：正財運平穩，偏財運部份較不好，建議留意理財投資規劃。

牡羊座



整體運勢★★★★

牡羊朋友過往的經驗也讓自己下周變得安心許多，值得一提的是可多做學習的動作，下周學習運相當良好。



愛情運勢★★★★★

雙方積極踏實的為這段感情努力著，將立下還不錯的感情基礎，也都能有無憂無慮的感情生活，會是挺順心愉悅的感情周期。

事業運勢★★★★★

自我能力的提升在下周完全的反應在工作上，踏實實際的工作態度也將完全展現於工作上，讓自己在工作顯得游刃有餘許多。

金錢運勢★★★★

正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財。

金牛座



整體運勢★★

金牛朋友累意將充滿你一周的生活當中，或許是工作及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。

愛情運勢★★★

雙方雖然都相當願意為了這段情感努力，但卻忽略對方的想法或感覺導致這樣的努力打了折扣，面臨現實狀況時感到些許落差，要多加注意。

事業運勢★★★

下周學事業則較無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事。

金錢運勢★

正財運平穩，偏財運較不好，建議留意理財投資規劃。

雙子座



整體運勢★★★★

踏實穩定將充滿雙子朋友下周的生活裡頭．過往繁雜擾人的事情都在下周稍稍的減緩許多，讓你在下周感到開心愉悅許多。



愛情運勢★★★★

平穩的感情發展讓自己感到踏實許多，需要注意的是下周在情感方面激情將減緩許多，因此奧斯建議下周相處時要多添加點熱情或激情會比較好。



事業運勢★★★★★

穩定踏實的學事業發展都讓自己感到安心不少，而也因為如此，就更加願意留在目前的環境中努力，這對於一般上班族來說將會是不錯的消息。



金錢運勢★★★★★

正財運優於偏財運，理財能力與直覺下周顯得強烈許多，多著重在理財規劃將是不錯的選擇。

巨蟹座



整體運勢★★

奧斯提醒巨蟹朋友下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路了，環境正在改變的同時，我們也要隨著調整以免讓自己設限自己。

愛情運勢★★

對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐。

事業運勢★★

下周過往學事業穩定的朋友開始動搖起來了，將是不太穩的一周，工作上要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的不穩而影響之後的工作狀況。

金錢運勢★

正偏財運皆不佳，也有破財的機會，類似交通罰單等的可能性存在，或莫名花筆金錢下周要多加注意。

獅子座



整體運勢★★★★

下周獅子朋友要好好把握，過去辛苦付出與勞累都在下周逐漸獲得回報，許多的辛苦也都在下周告下一個段落，這樣難得的安穩可是嚮往已久。



愛情運勢★★★★

在感情中顯得成熟許多，感情的發展方向也都在兩人的預期之中，將會是還不錯的一周，若有求婚打算的朋友下周也可多考慮看看。

事業運勢★★★★★

在學事業方面下周也顯得順利許多，若是過去對於工作上有努力付出的朋友，下周也有望開始獲得回報。



金錢運勢★★★★★

正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友在下周有望開始獲得回報。

處女座



整體運勢★★★★★

強烈穩定的感覺充滿下周處女朋友的生活當中，外在的活潑與熱情在下周轉入了內心沉穩的層面，不難發現在下周的生活當中對周遭都感到十分滿意。



愛情運勢★★★★

穩定的情感發展讓雙方對於彼此與目前的感情都安心許多，奧斯建議可以提出些許承諾更加強雙方的感情。

事業運勢★★★★★

學事業方面依舊繼續努力的發展，而下周也是學事業正向發展的一周，一切都朝向穩定與成長的方向前進。



金錢運勢★★★★★

正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友下周可以考慮投資。

天秤座



整體運勢★★★

大環境的不穩定讓天秤朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來，下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式。

愛情運勢★★★

看似穩定的感情好像存在一些雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業運勢★★★

異動的想法在下周開始出現，對於目前的學事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★

正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

天蠍座



整體運勢★★

下周天蠍朋友奧斯建議要多重視心靈層面的問題，在感覺煩躁或無力時多學習轉個念頭或想法，並且適時的放鬆自己或許能改善許多。

愛情運勢★★★

雙方之間的問題將會是個有效處理情侶問題的一周，所以若過去有什麼想法或感受，一直悶在心裡的都可以在下周拿出來討論與溝通。

事業運勢★★★

學事業方面奧斯建議下周要好好把握，因為工作上的狀況在下周都能減緩許多問題也能夠有效解決，但前提是對自我信心建立。

金錢運勢★★★

正偏財運都平淡許多，沒有太大起伏，值得一提的是下周若有投資動作的朋友，要切記不要將雞蛋放在同一個籃子裡。

射手座



整體運勢★★★★

下周對於成功的渴望增強，讓射手朋友行動力高上許多且對於目前的現況感到滿足，手邊的事情都在掌握之中，這些都讓自己安心許多。



愛情運勢★★★★

雙方對於感情的共識度提高，也都願意為這段感情繼續付出自己，對於雙方的想法與觀念都認同不少。

事業運勢★★★★

學事業方面下周渴望有新目標出現，好讓你能夠有向前衝刺的機會，因此奧斯要建議下周在工作上要適時的休息可別讓自己累過頭。

金錢運勢★★

要小心有散財的可能性，下周凡事保守一點，努力看緊自己的荷包。

摩羯座



整體運勢★★

下周摩羯朋友奧斯建議要多重視心靈層面的問題，在感覺煩躁或無力時多學習轉個念頭或想法並且適時的放鬆自己或許能改善許多。

愛情運勢★★★

若過去有什麼想法或感受，一直悶在心裡的都可以在拿出來討論與溝通，雙方對於感情的積極度提高不少，有相當大的意願調整感情相處方式。

事業運勢★★★

學事業方面職場上同事關係在下周改善許多，並且對環境或是信心重新建立起來，工作上的狀況在下周都能減緩許多問題也能夠有效解決。

金錢運勢★★★

下周正偏財運都平淡許多，沒有太大起伏！若有投資動作的朋友，守成就好。

水瓶座



整體運勢★★

水瓶朋友下周逐漸從內在的壓力轉往反映在外在情緒與行動，讓你備感無力，奧斯建議下周適時的休息轉換一下心靈，重新調整一下自己。

愛情運勢★★★

長久感情中的問題在下周浮現，讓雙方都對愛情感到無力，會是個需要調整步伐的一下，藉由溝通或許能帶領彼此往更深的層次前進。

事業運勢★★★

對於目前學事業感覺不再向以往的熱情，下周在面對目前的工作與學業都將感到些許無奈，會有異動的想法出現。

金錢運勢★★

正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並且做好理財。

雙魚座



整體運勢★★

下周雙魚朋友則顯得自找麻煩許多，面對事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己下周顯得焦躁憂慮，奧斯提醒下周要適時的向朋友求助。

愛情運勢★★

下周安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加許多，身為你的另一半也因為如此下周顯得較有壓力，奧斯建議下周要調整一下心態囉。



事業運勢★★

在學事業方面對自我的不信任及環境的沒安全感也存在許多，這樣的狀況也影響到了同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動。

金錢運勢★★

正財運及偏財運都不是太理想，多注意一些情緒上造成的花費。

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