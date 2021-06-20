NIKE狂粉搞怪太陽眼鏡爆紅！　快篩試劑變Swoosh、疫苗也不放過

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運動品牌NIKE 經典Swoosh標誌出現在鞋子上已經不稀奇了，身為品牌狂熱粉的義大利藝術家打造出多款奇特單品，像是「Swoosh太陽眼鏡」，鏡片成為勾勾形狀遮住了眼睛；另也跟著疫情時事話題，在疫苗上貼上「JUST DO IT」字樣，算是另類的鼓舞人心，讓眾多網友笑翻：「超狂」。

義大利藝術家Davide Perella身為NIKE狂粉，擅長運用品牌的經典元素翻玩成為搞怪單品，最新大作就屬Swoosh太陽眼鏡，分別有單、雙Swoosh款式，以巨大且細長的勾勾巧妙遮住了雙眼，並且夾在鼻樑上固定；而雙Swoosh則是以兩個小巧勾勾相互對稱的模樣打造，上臉同樣具有時尚效果。

另外也結合疫情時事，Davide Perella搞笑在疫苗瓶身繪製熟悉的「JUST DO IT」字樣，讓人好奇打了是否會變成NIKE狂粉，或是在快篩時，突然發現檢測刷變成了Swoosh。

其實Davide Perella早就開始創意搞怪，去年就以翻玩精品爆紅，像是Hermès（愛馬仕）經典包款 Birkin柏金包，維持方挺的手提輪廓不變，但中央竟印製了NIKE Swoosh標誌，鎖頭直接換上NIKE字樣，想低調都難，被稱為是 「Nike Hermès Birkin」。而DIOR的馬鞍包Saddle則是順著翻蓋邊緣遊走出Swoosh形狀，垂墜字母從「D」變成「N」，讓人會心一笑。

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