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每天在不同的「無印風」房間開會！無印良品免費開放下載12款視訊背景

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編輯／JJ

疫情影響下，多數的上班族都轉換成了WFH的居家工作模式，平時面對面的會議則改由視訊取代，讓許多人不得已只好在同事面前公開自己的家，又深怕鏡頭不小心拍到沒整理的角落，不過現在家裡再亂都不用怕了！無印良品一口氣分享了12款清爽、舒適的無印風空間背景，免費開放民眾下載，當作視訊的虛擬背景，讓你天天都能在不同的漂亮房間開會！

▲無印良品空間背景。（圖／翻攝自官網）

▲無印良品提供12款視訊背景圖供大家免費下載。（圖／翻攝自官網，以下同）

》》》無印良品空間背景下載連結

由MUJI RENOVATION空間改造企劃團隊提供的照片，集結自以往改造的實際案例，場景包括光線舒服的客廳、沙發休憩空間、看起來很專業的辦公空間、畫室空間，也有乾淨清新的臥室、品味十足的閱讀空間⋯⋯。

▲無印良品空間背景。（圖／翻攝自官網）

▲無印良品空間背景。（圖／翻攝自官網）

▲無印良品空間背景。（圖／翻攝自官網）

▲無印良品空間背景。（圖／翻攝自官網）

每天看心情決定今天想在哪裡視訊會議，也不用急急忙忙收拾不堪入目的凌亂房間，是不是超方便？而且使用方法相當簡單，只要把喜歡的空間背景圖下載儲存下來，接著看看你要使用哪一種視訊軟體：

Zoom：進入設定 > 選擇背景與濾鏡 > 點選虛擬背景 > 選擇+添加影像。*記得取消勾選鏡射影像

Microsoft Teams：加入會議 > 點選其他動作 > 套用背景效果 > 新增照片 > 點選套用

Google Meet：點選變更背景 > 選取照片 > 新增 > 立即加入

不過要記得，下載的圖片不可以私自修改、編輯、合成，或作為商業用途喔。

►三級警戒下孤獨感爆發！「焦慮依附型」人格可靠三種方法改善

關鍵字：

無印良品, MUJI, 視訊會議, 虛擬背景, 空間背景, 免費下載, 無印風

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