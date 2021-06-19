fb ig video ETtoday search mobile

ZARA竟然有「自行車購物籃」！拆下來改裝背帶　秒變度假風編織包

>

編輯／Emily　圖／翻攝自zara.com、prada.com

快時尚品牌ZARA除了服飾、配件受到大家喜愛，偶爾也有一些更貼近生活的小物，像之前就把俗氣的「阿嬤買菜車」改頭換面，變得時髦有型。最近則新推出一款「自行車購物籃」，柳條編織外觀充滿度假感，掛在車上直接吸引眾人目光，拆下來裝上背帶，就變成美美的編織包。

▲zara單車購物籃。（圖／zara.com）

▲zara單車購物籃。（圖／zara.com）

ZARA的「自行車購物籃」以柳條編織出水桶狀外觀，搭配異材質提帶，看起來充滿質感，內部容量很大，把水果、飲料裝進去，就像提了個野餐籃。後面的鈕扣能讓你把籃子固定在腳踏車上，如果你的車剛好沒有籃子，裝上這款瞬間美度大增，騎車時宛如電影裡的鄉村少女。

不會騎腳踏車也沒關係，購物籃拆下來改裝上背帶，就變成了編織包，背帶寬寬的、是米棕加黑色，還可自行調整長度，斜背在身上好適合夏天，一個籃子就有兩種用途，讓人看了超心動。

▲zara單車購物籃。（圖／zara.com）

其他品牌也有推出不同造型的編織包，Prada就有一款「拉菲草與皮革水桶袋」，用拉菲草鉤織成水桶形狀，再配上棕色的皮革編織手柄，以及三角LOGO標誌和側邊裝飾，造型非常搶眼，不管是手提或斜背都很好看。

▲zara單車購物籃。（圖／zara.com）

▲zara單車購物籃。（圖／zara.com）

LOEWE則把可愛元素融入編織包，推出超有特色的「大象造型酒椰葉纖維手提籃」，以常見的的寬敞提袋為基礎，在側邊做出立體的大象耳朵、鼻子造型，讓設計更添趣味，袋子本身容量超大，逛街、購物都很適合揹。


►一秒躺在江原道草地！韓妞宅家狂曬的窗簾、床單　神還原絕美風景

►CASETiFY聯名周董最愛藝術家　把天價畫作放手機殼上帶著走

關鍵字：

zara, 自行車, 腳踏車, 購物籃, 籃子, 編織包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

開空氣清淨機「關窗很NG」　3要點沒做到「等於白買」

開空氣清淨機「關窗很NG」　3要點沒做到「等於白買」

「移動式水冷氣」才1980元　租屋、宿舍靠它涼整天

「移動式水冷氣」才1980元　租屋、宿舍靠它涼整天

《轉學》娜諾尺度全開！穿比基尼曝真實身材　大秀腹肌粉絲嗨翻

《轉學》娜諾尺度全開！穿比基尼曝真實身材　大秀腹肌粉絲嗨翻

戴口罩爆發粉刺林？皮膚科醫師教「3原則」改善　第2真的不能省 5個LINE超簡單卻忽略的小撇步！一鍵容量瘦身、未讀訊息不漏接 迪麗熱巴神顏「保養秘技」！2-3小時勤補防曬　還用溫牛奶洗臉 MOSCHINO「吹風機小包」太逼真！開關也還原　粉紅外型激似佩佩豬 李帝勳撩衣秀「拳擊手」肌肉線條　郭東延爆肌照Man味噴發太養眼 李聖經激短「狗啃髮型」曝光！巴掌臉更逆齡　網呼：有顏值就是任性 「3生肖」異性緣不斷！一愛上就離不開，你進榜了嗎？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面