ZARA竟然有「自行車購物籃」！拆下來改裝背帶　秒變度假風編織包

編輯／Emily 圖／翻攝自zara.com、prada.com

快時尚品牌ZARA除了服飾、配件受到大家喜愛，偶爾也有一些更貼近生活的小物，像之前就把俗氣的「阿嬤買菜車」改頭換面，變得時髦有型。最近則新推出一款「自行車購物籃」，柳條編織外觀充滿度假感，掛在車上直接吸引眾人目光，拆下來裝上背帶，就變成美美的編織包。

ZARA的「自行車購物籃」以柳條編織出水桶狀外觀，搭配異材質提帶，看起來充滿質感，內部容量很大，把水果、飲料裝進去，就像提了個野餐籃。後面的鈕扣能讓你把籃子固定在腳踏車上，如果你的車剛好沒有籃子，裝上這款瞬間美度大增，騎車時宛如電影裡的鄉村少女。

不會騎腳踏車也沒關係，購物籃拆下來改裝上背帶，就變成了編織包，背帶寬寬的、是米棕加黑色，還可自行調整長度，斜背在身上好適合夏天，一個籃子就有兩種用途，讓人看了超心動。

其他品牌也有推出不同造型的編織包，Prada就有一款「拉菲草與皮革水桶袋」，用拉菲草鉤織成水桶形狀，再配上棕色的皮革編織手柄，以及三角LOGO標誌和側邊裝飾，造型非常搶眼，不管是手提或斜背都很好看。

LOEWE則把可愛元素融入編織包，推出超有特色的「大象造型酒椰葉纖維手提籃」，以常見的的寬敞提袋為基礎，在側邊做出立體的大象耳朵、鼻子造型，讓設計更添趣味，袋子本身容量超大，逛街、購物都很適合揹。

►一秒躺在江原道草地！韓妞宅家狂曬的窗簾、床單 神還原絕美風景

►CASETiFY聯名周董最愛藝術家 把天價畫作放手機殼上帶著走