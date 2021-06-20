歐米茄海馬錶添小秒針　2種尺寸配對錶放閃

▲歐米茄海馬AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱41毫米大師天文台小秒針腕錶（上）1,092,000元，38毫米大師天文台小秒針腕錶332,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

運動風當道，一只能在都會與休閒時光都容易搭配的錶款，成為各品牌的主力。歐米茄（OMEGA）Aqua Terra海馬系列錶款符合大眾的期待，推出於6時位置新增小秒針盤的新錶，一口氣推出10款錶徑38毫米腕錶，以及9款41豪以款式，各有鑲嵌鑽石的奢華版本，讓錶迷能輕易尋得心儀錶款，或與另一半配成對錶曬恩愛。

▲歐米茄海馬AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱41毫米大師天文台小秒針腕錶，205,000元。

歐米茄Aqua Terra海馬系列小秒針錶，搶眼的小秒針外環材質依錶款材質與風格而異，多數為18K Sedna™金，其中一些甚至鑲嵌鑽石，成為錶款亮點。而面盤有陽光放射紋或雙色夾板紋裝飾，華麗版本的時標以美鑽標示，當中38毫米錶款採用不鏽鋼或不鏽鋼混合18K Sedna™金材質打造，並提供多種彩色皮革錶帶，是男、女都能駕馭的設計；錶徑41毫米的海馬小秒針錶除了不鏽鋼、不鏽鋼搭18K Sedna™金雙色款，還有4款貴氣的18K Sedna™金腕錶，均配備過瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認證的大師天文台機芯。

▲歐米茄海馬AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱38毫米大師天文台小秒針腕錶，205,000元。



「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）休閒錶款Aquanaut系列今年也壯大陣容，推出7款男、女新錶，其八角圓潤錶環與錶殼靈感源自高級運動錶Nautilus 系列，方格凸紋裝飾錶面與錶帶也是招牌特色，新款男錶首度推出白金計時碼錶，備有深藍及卡其綠色可供選擇；女錶Aquanaut Luce加大錶徑尺寸至38.8毫米，並新增由石英機芯驅動兩地時間的女錶，提供更豐富的選擇。

▲PP海底探險家Aquanaut系列今年推出7款男、女新錶。（圖／PP提供）

►周冬雨擺出腿開開的豪邁pose 耍帥亮歐米茄紅錶

►錶王PP貓熊懷錶卡哇伊 集琺瑯、木製鑲嵌、雕刻工藝之大成

