暗沉救星！網搜口罩肌「保養神器」，膚色立刻亮一階

▲溫和的酸保養，能解救口罩下的肌膚問題。（圖／翻攝自IG/ahc_official、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

戴口罩積聚的汗水與與封閉高溫相互作用，容易導致粉刺冒不停、毛孔粗大、角質堆積，肌膚也會暗沉顯老，這時就要靠「酸」來解救。

酸類保養除了加速代謝老廢角質外，還能調節過度分泌的皮脂、改善毛孔粗大與痘痘粉刺，使肌膚更加平滑有光澤。只要根據膚況選擇適合的酸，並做好酸後保濕，即使不做醫美，宅在家也能輕鬆換張臉。

▲寵愛之名 杏仁花酸溫和煥膚淨白精華7%，15ml，880元。

6%杏仁酸+1%杜鵑花酸衍生物，溫和帶走老廢角質並抑制暗沉，偕同專利亮白配方Melaclear 2 深度阻黑，敏弱肌、偶爾長粉刺痘痘的肌膚也能安心使用，依據膚況局部調理，打造更平滑的膚觸。

▲I DEW CARE 美莓冰淇淋亮亮面膜，100g，700元。

打開盒蓋撲鼻而來的是莓果冰淇淋味道，添加最小分子的果酸-甘醇酸可有效打擊臉部暗沉、趕走倦容，更添加天然覆盆莓萃取，可自然提亮膚色，內含超淨白舒活冰川水，無油感的清爽注水，使肌膚肌膚有感降溫。

▲BFFECT 3%杏仁酸+2%酒石酸，30ml，360元。

以3%杏仁酸與2%酒石酸的複合配方，來改善粉刺、毛孔粗大、暗沉與肌膚瑕疵，並可溫和代謝老廢角質，達到溫和煥膚的效果，再搭配上尿囊素修復肌膚，提升肌膚的保護力; Panthenol 維他命B5 增加保濕度、修護肌膚，讓乾性與敏弱性肌膚也能溫和煥膚。

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