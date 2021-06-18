髮絲洗完仍然好油？二次清潔、2分鐘頭皮敷膜，髮根蓬鬆輕盈

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

爆熱出汗出油的夏季，天天在家上班不出門，素顏無造型的頭髮，是否也跟著氣候與壓力變得扁塌無力？夏日居家工作，別放棄秀髮顏值，來自法國的頭皮頭髮養護專家萊法耶提出，無需倚靠造型品、輕鬆養成慵懶空氣髮的居家小訣竅，讓WFH視訊會議沒在怕，髮型隨時顏值到位！

欲解除垂頭喪氣的髮根，就從解放頭皮開始，尤其是油脂分泌相對旺盛的夏季，更要好好為髮膚掃除障礙、讓悶熱頭皮獲得舒緩解放。建議一週一次，使用植萃型頭皮前導精油按摩頭皮，搭配頭皮去角質為髮膚毛孔進行解壓及深清。

建議挑選草本涼感精油成分，可幫助療癒頭皮、加強掃除髒污、老廢堆積角質與酷暑疲憊感，打開髮膚毛孔通道的同時，也解除惱人悶熱頭氣味，並重整了髮膚環境與油水平衡，拯救因外界壓力而變得脆弱的髮根。頭皮環境改善，髮絲健康強韌度也會跟著無痛升級。

洗髮階段，建議選用加強掃油、去除悶熱油汗味的植萃精油成分洗護，進行兩次的頭皮頭髮清潔。精油植萃不僅確實幫助調理油脂平衡，同時能以更溫柔的方式清潔呵護髮膚。

一個讓洗後髮根更蓬鬆的小訣竅是，在第二次清潔搓揉起泡後，讓髮浴泡沫停留在頭皮上，進行簡單快速的頭皮敷膜，幫助加強調節油脂分泌，停留2到5分鐘後，再以清水沖洗乾淨。一洗一敷，洗後清爽不乾澀、頭皮整個鬆到不行！無論在清爽度、還是髮絲流線感，都能感受到全面提升，瘋狂出油冒異味的日子不再找上門。

洗髮後，頭髮半乾時，建議以含有保濕養護成分的蓬蓬水均勻噴灑髮根，補水強化並提升豐盈度與彈性。同步也建議以具有強化養潤、解救乾荒髮絲功效的植萃油保養，為髮絲集中補水開光；使用添加紅花、酪梨、甜杏仁、蓖麻與荷荷芭五大精華油的滋養修護髮尾、解除乾枯糾結。吹乾後頭髮無需造型，輕輕一撥即充滿流線躍動層次、隨時柔順綻放自然光澤，容光煥發、自帶氣場的無重力空氣髮一氣呵成！

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