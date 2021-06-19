LIFE・經典／Google首間實體門市像精品店　真人互動反成亮點

▲Google Store Chelsea 6／17在紐約正式對外開幕。（圖／翻攝Google，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在虛擬網路世界獨霸一方的Google，在紐約的全球首間實體店Google Store Chelsea正式開幕，隨著該地完全解封，居民紛紛走出戶外迎接往常生活，提供實體與真人服務反成為該店亮點，畢竟在後疫情時代，人們更能珍惜面對面互動的時光吧。

這棟紐約港務局的建築，其實也是Google在紐約的辦公室，將其一部份規劃成實體店面，大片的玻璃窗景與溫暖的內部設計，從外面看就像是充滿質感的精品門店，在設計上使用永續與環保建材，使用回收寶特瓶做成的地毯、節能燈具等，也獲得美國綠色建築委員會頒發LEED白金認證，並呼應公司的理念。

內部空間則請來紐約建築團隊Reddymade，打造出溫暖又自然的無壓力場景，以柔和山桃木質與暖灰色調為主體，並設計「沈浸式體驗」的多個角落，有多個Sandbox體驗式房間，例如「Nest Sandbox」就像是自家的客廳一般，民眾可以在舒適的沙發坐下，並使用Google裝置體驗智慧型生活；還有科技十足的遊戲房，讓使用者能體驗遊戲串流服務等。

而當然店內也有販售Goole推出的實體商品，包括Pixel智慧型手機、Pixelbook筆記型電腦、Fitbit手環與NEST智慧藍牙喇叭，還有各種相關配件，利用場景對應Google各式數位服等，搭配專業店員使用教學，讓使用者可以實際體驗，也有提供後續維修等服務。

在Google於虛擬網路提供的服務中，「連結」與「體驗」是最初的元素，從Google Store Chelsea的設計，能體會到Google所要提供給使用者的，是充滿舒適、溫馨與科技的結合，該實體店在開幕當天，也吸引的許多民眾在店外排隊想搶先體驗，期望之後疫情好轉，或許我們也能去感受「溫馨的科技生活」，能帶給我們什麼樣的感受。

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