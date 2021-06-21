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夏日最需要涼感風扇！迷你型適合居家辦公　「春植」摺疊款巨可愛

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自store.kakaofriends.com

炎炎夏日待在家的時間變長了，特別需要一台涼感電風扇來消暑，這裡就幫你精選7款「夏日必備風扇」，除了有良好效能，外型也選用清新的白、淺粉等顏色，打造出兼具實用與美觀的設計，擺在家中不只好看，也能讓室內空氣流通，隨時感受清爽涼風。

1.ROOMMI迷你空調冰冷扇

這款冰冷扇做成可愛的白色方形，體積小巧輕便，用可行動電源供電，方便你隨時移動到想要的位置，也適合出門攜帶，三段式快速降溫能讓你瞬間涼爽，夏日消暑非常需要。

▲夏日電風扇。（圖／pinkoi提供）

▲夏日電風扇。（圖／pinkoi提供）

2.±0正負零12吋輕巧電風扇-粉色

這款風扇重量很輕，讓你走到哪吹到哪，有四段風速和定時等多樣功能，但操作介面簡單易懂，還附有遙控器，方便你遠端控制。其中粉紅色款式唯美夢幻，讓女孩們超想擁有。

▲夏日電風扇。（圖／pinkoi提供）

▲夏日電風扇。（圖／pinkoi提供）

3.AIRPLUG Miss.Q充電變速涼風扇-低噪運轉

這款風扇採用靜音馬達，運轉時不會發出噪音，讓你居家辦公能維持不受干擾的高品質環境，小小尺寸擺在桌面上剛剛好，還具有「自然風模式」，吹起來比較舒適。

▲夏日電風扇。（圖／pinkoi提供）

▲夏日電風扇。（圖／pinkoi提供）

4.ARTISAN 極簡美型12吋3D循環風扇

這款風扇的白色極簡外型，擺在家中特別有質感，有三種出風模式和8段風速可調節，也具有定時功能，運轉時不會發出太多噪音，裡面還裝有香氛墊片，滴入精油就能讓空間充滿香氣，舒緩心靈。

▲夏日電風扇。（圖／pinkoi提供）

▲夏日電風扇。（圖／pinkoi提供）

5.日本Slower小風扇

日本Slower最新設計的小風扇可以立放或手拿，隨身帶著也行，不管在戶外或室內，隨時都清涼消暑。有卡其、綠、黃三種顏色，風扇和底座可以拆開，使用起來更方便。

▲夏日電風扇。（圖／pinkoi提供）

▲夏日電風扇。（圖／pinkoi提供）

6.Stadler Form大廈扇-皮革棕

這款大廈扇以獨有的人造皮革，打造出兼具實用及時尚的造型。寬寬幅度能形成一面涼爽舒適的風牆，讓你不再拘束於局部風力，可以快速驅散全身的熱氣，感受真正的沁涼。以上商品都能在Pinkoi購買。

▲夏日電風扇。（圖／pinkoi提供）

7.Kakao Friends可調高度風扇

韓國的Kakao Friends也有推出能趕走暑氣的電風扇，這款的特色在於可自由調節高度，不管要放在地上、桌面，都能摺疊出適合的角度，不用時還可以收成圓盤狀放進櫃子，完全不佔空間。而且上面還有人氣爆棚的春植和萊恩當裝飾，呆萌造型讓人無法抗拒。

▲夏日電風扇。（圖／pinkoi提供）

▲夏日電風扇。（圖／pinkoi提供）

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關鍵字：

pinkoi, 居家, 消暑, 夏日, 風扇, 電風扇, 家電

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