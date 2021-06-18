伯爵滿鑽手鐲錶近逼千萬　旋轉錶圈轉出樂趣

▲PIAGET Possession系列18K白金手鐲式高級珠寶鑽石腕錶，9,950,000元。（圖／伯爵提供）



記者陳雅韻／台北報導

閃亮亮的鑽錶總令人賞心悅目，珠寶鐘錶名家伯爵（PIAGET）推出全鑲鑽的Possession系列18K白金手鐲式高級珠寶鑽石腕錶，共鑲滿32克拉美鑽，身價近千萬元，令人驚喜的是承襲Possession系列標誌性的旋轉設計，中央的錶圈依然能自由轉動，讓佩戴者盡情享受互動樂趣。

伯爵自1990年起推出可旋轉的Possession系列，此次變身為華麗的手鐲錶，特別搭配始見於1982年的鍊帶，曾運用在Altiplano、Limelight Gala系列，此次與可旋轉錶圈的Possession面盤結合，鍊帶由數百個鑲嵌鑽石的鍊節構成，才能達到絕佳的柔軟度，確保佩戴的舒適度。

▲GRAFF Tilda's Bow鑽錶共鑲嵌5.77克拉美鑽。（圖／GRAFF提供，以下同）



英國珠寶商GRAFF今年則發表5款全新珠寶錶，當中饒富女人味的設計首選F Tilda's Bow鑽錶，錶殼上方的鑽石蝴蝶結猶如緞帶自然垂墜，相當生動；另一款Abstract鑽石腕錶採用重逾13克拉的梨形和馬眼形鑽石，馬眼鑽圍繞密鑲鑽石面盤猶如一道閃爍瀑布傾瀉而下，巧妙營造立體效果，演繹不對稱美學。

▲GRAFF Abstract鑽石腕錶採用重逾13克拉的梨形和馬眼形鑽石。



►錶王PP貓熊懷錶卡哇伊 集琺瑯、木製鑲嵌、雕刻工藝之大成

►孫芸芸亮PRADA新包 400萬勞力士湊熱鬧搶鏡

