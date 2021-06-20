fb ig video ETtoday search mobile

口罩肌粉刺、痘痘爆發！4款「神級酸瓶」讓臉恢復光滑細緻

>

記者李薇／綜合報導

受到疫情的影響，現在出門都要戴口罩，但是口罩悶久了，肌膚很容易出現粉刺、痘痘的狀況，建議可以透過酸類保養，幫助煥膚重整痘痘肌膚狀態。《ET FASHION》就整理現在最夯的幾款酸類保養，不只可以全臉塗抹，還可以針對痘痘狀態加強塗抹，讓肌膚重現年輕光滑。

1.理膚寶水 極效三重酸煥膚精華

▲酸,杏仁酸,杏仁花酸,煥膚,理膚寶水,DR.WU,寵愛之名,BFFECT。（圖／品牌提供）

和一般的酸類不同，裡面添加多重酸類，包括LHA、水楊酸、甘醇酸、菸鹼醯胺、理膚寶水溫泉水，可以幫助肌膚從深層到淺層的粉刺、痘痘問題進行調理，同時菸鹼醯胺、理膚寶水溫泉水可以舒緩敏感泛紅不適。

2.DR.WU 杏仁酸亮白煥膚精華18%

▲酸,杏仁酸,杏仁花酸,煥膚,理膚寶水,DR.WU,寵愛之名,BFFECT。（圖／品牌提供）

創始經典明星商品，專為油性、混合肌設計，選用黃金濃度18%杏仁酸，能深入肌底調理角質，有效協同肌膚代謝並疏通、淨化、緊緻毛孔，從根源終結各種毛孔問題；另添加大分子玻尿酸、β-聚葡萄醣體，有效補水舒緩肌膚。

3.杏仁花酸深層煥膚淨白精華 21%

▲酸,杏仁酸,杏仁花酸,煥膚,理膚寶水,DR.WU,寵愛之名,BFFECT。（圖／品牌提供）

裡面添加20%杏仁酸+1%杜鵑花酸衍生物，屬於高濃度的酸類，適合油痘肌適用，想減少油光，欲改善粗糙暗沉的族群，建議每週1到2次，可針對容易出油的T字部位護理，或是全臉塗抹拋光，不建議天天使用，後續也需要用保濕成分加強護膚。

4.BFFECT 3%杏仁酸+2%酒石酸

▲酸,杏仁酸,杏仁花酸,煥膚,理膚寶水,DR.WU,寵愛之名,BFFECT。（圖／品牌提供）

特別選用了3%杏仁酸與2%酒石酸的複合配方，來改善粉刺、毛孔粗大、暗沉與肌膚瑕疵等問題，並可溫和代謝老廢角質，達到溫和煥膚的效果，再搭配Panthenol維他命B5增加保濕度、修護肌膚，讓乾性與敏弱性肌膚也能溫和煥膚，改善粉刺、毛孔粗大與肌膚瑕疵等問題。

3分鐘搞定「花苞丸子頭」　沒洗髮就靠這招輕鬆隱藏

波希米亞風公主頭好簡單　只要會綁三股辮就完全沒難度！

吃爆！能量飲出「泡菜口味」酸酸甜甜　連顏色都是戀愛的粉紅色

關鍵字：

, 杏仁酸, 杏仁花酸, 煥膚, 理膚寶水, DR.WU, 寵愛之名, BFFECT

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

充電總是充很久？一鍵開啟「OO模式」　竟能省下44分鐘

充電總是充很久？一鍵開啟「OO模式」　竟能省下44分鐘

ANNA SUI二度驚傳撤台！8月底3櫃位離開　粉絲：青春的回憶！

ANNA SUI二度驚傳撤台！8月底3櫃位離開　粉絲：青春的回憶！

清甜少女「麻花辮」搭配髮飾超好看　很有異國風味又涼爽

清甜少女「麻花辮」搭配髮飾超好看　很有異國風味又涼爽

WFH眼睛老化加快、魚尾紋都現形？4招「印度瑜珈」還你水潤雙眼 回頭搭訕率超高！夏季必噴3款神級香水　讓妳變自帶體香的仙女 一朵朵3D小花點綴！香緹卡夏妝宛如仙女下凡　讓人買了捨不得用 「3星座」談感情總忽冷忽熱，他們不是不愛，只是太在意你！ 《轉學》娜諾尺度全開！穿比基尼曝真實身材　大秀腹肌粉絲嗨翻 5雙「奶油白球鞋」日韓小姊姊才有！NB327、VANS FALKEN穿上超仙　 晚上不吃5種地雷食物　你會睡得更好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面