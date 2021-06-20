口罩肌粉刺、痘痘爆發！4款「神級酸瓶」讓臉恢復光滑細緻

記者李薇／綜合報導

受到疫情的影響，現在出門都要戴口罩，但是口罩悶久了，肌膚很容易出現粉刺、痘痘的狀況，建議可以透過酸類保養，幫助煥膚重整痘痘肌膚狀態。《ET FASHION》就整理現在最夯的幾款酸類保養，不只可以全臉塗抹，還可以針對痘痘狀態加強塗抹，讓肌膚重現年輕光滑。

1.理膚寶水 極效三重酸煥膚精華

和一般的酸類不同，裡面添加多重酸類，包括LHA、水楊酸、甘醇酸、菸鹼醯胺、理膚寶水溫泉水，可以幫助肌膚從深層到淺層的粉刺、痘痘問題進行調理，同時菸鹼醯胺、理膚寶水溫泉水可以舒緩敏感泛紅不適。

2.DR.WU 杏仁酸亮白煥膚精華18%

創始經典明星商品，專為油性、混合肌設計，選用黃金濃度18%杏仁酸，能深入肌底調理角質，有效協同肌膚代謝並疏通、淨化、緊緻毛孔，從根源終結各種毛孔問題；另添加大分子玻尿酸、β-聚葡萄醣體，有效補水舒緩肌膚。

3.杏仁花酸深層煥膚淨白精華 21%

裡面添加20%杏仁酸+1%杜鵑花酸衍生物，屬於高濃度的酸類，適合油痘肌適用，想減少油光，欲改善粗糙暗沉的族群，建議每週1到2次，可針對容易出油的T字部位護理，或是全臉塗抹拋光，不建議天天使用，後續也需要用保濕成分加強護膚。

4.BFFECT 3%杏仁酸+2%酒石酸

特別選用了3%杏仁酸與2%酒石酸的複合配方，來改善粉刺、毛孔粗大、暗沉與肌膚瑕疵等問題，並可溫和代謝老廢角質，達到溫和煥膚的效果，再搭配Panthenol維他命B5增加保濕度、修護肌膚，讓乾性與敏弱性肌膚也能溫和煥膚，改善粉刺、毛孔粗大與肌膚瑕疵等問題。

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