DIOR希臘女神改穿球鞋！早春秀「刺繡托特、水桶包」全新進化更燒

▲DIOR 2022 早春度假系列選在雅典運動場發表 。（圖／品牌提供，以下同）

記者鮑璿安 ／台北報導

DIOR 2022 早春度假系列選在雅典運動場發表，各種女神式袍裝以輕盈面料打造，有「白紗配球鞋」的神仙組合，以運動風剪裁豐富靈動感。而萬眾矚目的包款部分，小包不再是主流，取而代之進化的Book 托特包，請到希臘當地的裁縫師打造出絕美獨特刺繡，無疑是吸睛焦點。

▲飄逸的白紗搭配輕便球鞋 。

創意總監 Maria Grazia Chiuri在雅典運動場展開 2022 早春度假系列，用以彰顯運動與文化，便可得知本季風格各異的性質，像是各種飄逸的白紗注入不對稱剪裁突顯腰部曲線，而優雅的百褶線條則悄悄傳遞流暢感，宛如希臘女神般典雅。白紗下則踩著輕便球鞋，以白、金色為出發點，豐富搭配的多樣性。

▲運動風搭配新穎印花 。

本季的新穎印花設計，希臘風格放大版千鳥格紋和嶄新的籐格紋在白紗中脫穎而出，靈動效果遇上了科技運動面料輔助，為日常穿著注入活力。機能性質的抽繩藏於連身褲的腰帶間，藍、綠、黃撞色效果的連帽T則與長褲做搭配，用以「希臘藍」對當地文化致敬。

▲當地裁縫師為手提包款製作刺繡，展現工藝與時尚的融合 。

對大包情有獨鐘的時尚迷終於能一飽眼福，本季是手提包款的天下，Book 托特包請到當地裁縫師製作，鮮明藍白刺繡十分耐看；尺寸實用的保齡球包以希臘藍色打造，宛如服飾的延伸，加以肩帶與手柄設計豐富使用可能。此外，藝術家Atelier Tsalavoutas 與 Stephen Jones 為本系列重新詮釋漁人帽子（報童帽），在希臘純手工打造而成，並加上NE.M.A.製作的辮子，將古老的工藝與創新技術巧妙融合。

▲天鵝裝壓軸登場。

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