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專訪／KOL凱特王「白襯衫穿搭術」女生都該學　自曝IG怪癖：限動絕不斷

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▲一窺凱特王的衣櫃！分享一件三穿的「白襯衫穿搭術」。（影／凱特王提供）

記者王則絲／專訪

身在社群與網紅的世代，每個領域都有對應的KOL，那麼說到時尚圈就不能不提到「凱特王」，時尚觀點自媒體人凱特王（Kate Wang）與一般的KOL並不同，先不提光鮮亮麗的外表，她更是靠文字立足，傳達對時尚的獨到見解，以及總能一巴掌打醒人的愛情觀。這回《ET FASHION》不只要來帶大家一窺凱特王的私人衣櫃，還邀請她分享絕對一生受用的「白襯衫穿搭術」。

▲凱特王。（圖／翻攝自IG）

▲時尚觀點自媒體人凱特王，接受《ET FASHION》專訪。（圖／翻攝自IG@katewang_kate）

為愛奔走北京，背後是把人生打掉重練的勇氣

首先從凱特王的近況說起，46歲的凱特王斜槓包括化妝造型師、時尚部落客、Instagram KOL、專欄寫手與作家等身份，今年一月開始還創立了個人的Podcast節目《凱特謎之音》，維持每週播出一集，生活相當繁忙充實。原先長期過著北京、台北來回跑的生活，不過疫情讓頻繁往返變得困難，所以從去年九月開始定居於北京，

其實會到北京工作，是凱特王為了另一半所下的決定，為愛奔走北京的背後，是把人生打掉重練的勇氣。那時候凱特王32歲，在台灣做造型做得頗為順利，但交往的對象在北京工作，且兩人決定結婚，她不想放棄在台灣的工作，更不想放棄愛情，她就想，比起先生，她的工作自由度更高，於是決定在陌生的環境重新打拼，並成功打造今日一番成果，「我覺得遠距離對我來講是一個負擔，雖然說我不太願意承認，但我就是因為他來北京的，與大家說的『為愛走天涯』不同的是，我把工作也考慮進去了。」

▲凱特王。（圖／翻攝自IG）

▲斜槓多元身份的凱特王，目前定居於北京工作。（圖／翻攝自IG@katewang_kate）

經營Instagram的小小強迫症：限時動態不能斷掉！

Instagram上年輕貌美的網紅們比比皆是，而凱特王值得你一個追蹤的原因在於她的「文字」。在時尚領域裡，凱特王總能悟出獨樹一格的切角，並能透過清晰邏輯與銳利文字，讓讀者精準Get到她的想法；而在愛情上，凱特王則擅長利用貼近人心的情感例子，帶粉絲們突破常見的愛情盲點，常引起網友的共鳴。

在完全定居於北京後，因為距離感作祟，凱特王提到：「我好像怕跟別人的生活斷開，所以我想展現自己的生活面給讀者看。」她開始慢慢釋放出更私人、更生活化的訊息，與粉絲感覺親近了不少。在經營Instagram的部分，凱特王也有自己的一套邏輯，每週會保持2～3則貼文，且會控制業配文出現的頻率，最重要的是：「限時動態不能斷掉！這個是我絕對不允許的，不允許有一天不發。」

▲凱特王。（圖／翻攝自IG）

▲凱特王私下的穿著，就很常看見白襯衫的蹤影。（圖／翻攝自IG@katewang_kate）

一窺凱特王的衣櫃，一件三穿「白襯衫穿搭術」

接著來到今日的重頭戲，一窺凱特王的衣櫃！於影片中可以看見，凱特王於北京住處的衣帽間裡，採用ㄇ字形格局展開，平均收納自己與老公的衣服，並另外擁有一個專屬的鞋櫃與床邊的六斗櫃。衣櫃裡的下半身單品居多，顏色上則以中性色為主，喜歡黑、白、灰、卡其色、墨綠色等大地色的色系。

此外，凱特王特別喜歡收集的就是「白襯衫」，「我這幾年越來越喜歡的一種單品，每次不管去到哪裡我一定會帶到的就是白襯衫。我以前覺得真的好老派，但是現在只要看到好看的就會買下來。」對她來說，白襯衫可以運用不同搭配方式在不同場合、風格間自由轉換，從她的Instagram貼文中就能發現白襯衫的使用率有多高，有些時候可以是主角，有些時候可以是配角。

今天就請凱特王挑選一件白襯衫私服，示範一件三穿「白襯衫穿搭術」，像這件下襬綁帶式設計、宮廷風蓬袖與份量感劍領的白襯衫，凱特王特別推薦為今夏可入手的款式。

第一種穿法：將下襬繞過前身於後腰簡單繫上，搭配俐落西裝褲，立刻營造出氣勢十足的OL的裝扮，適合運用於微正式的場合，同樣的襯衫與西裝褲穿搭，卻能比別人更搶眼。

▲凱特王專訪。（圖／凱特王提供）

▲「白襯衫穿搭術」第一種穿法。（圖／凱特王提供）

第二種穿法：將兩側下擺在胸前扭結後再繫於後腰上，讓領口稍微向下移、且變為短版穿法，能巧妙展露腰線，搭配絲巾、裙裝，凸顯優雅優雅女人味。

▲凱特王專訪。（圖／凱特王提供）

▲「白襯衫穿搭術」第二種穿法。（圖／凱特王提供）

第三種穿法：萬用的白襯衫，在度假勝地一樣百搭，可直接把襯衫當作罩衫，裡頭僅穿內衣或泳衣，下襬在前方隨意打個結，利用若隱若現的方式來展現性感，隨便搭一件牛仔褲就很有Fu。

▲凱特王專訪。（圖／凱特王提供）

▲「白襯衫穿搭術」第三種穿法。（圖／凱特王提供）

「衣櫃是一個流動的空間，是會呼吸的」凱特王的衣櫃整理術與消費習慣

身為走在潮流前線的時尚工作者，衣櫃收藏肯定是比一般人還要精彩，那麼這麼多衣物凱特王都怎麼收拾？竟從來不會有衣櫃爆掉的情況，凱特王提到：「因為我會做一件事情，就是每到換季的時候我都會整理衣櫃。」也許是以前做造型時養成的習慣，衣櫃裡大多只收納當季的衣服，每一季整理時不光是把非當季服裝的衣服收到箱子裡，也順便汰換一輪。

且為了不浪費時間金錢，買到不夠喜歡、不夠好的衣物而增加汰換頻率，凱特王的消費習慣也值得女孩學習，「我買東西的時候一定買衣櫃裡沒有的！」光是這點，對於常買到類似單品的女孩來說就很有難度了，此外，還有一個原則：「我看上的衣服、鞋子或包包，絕對不會馬上買，先放在購物車或收藏愛心，然後一個禮拜的時間沉澱看看，評估它的優缺點，如果還是很喜歡，再去光顧試穿、結帳。」且這件單品一定要可以搭配兩套以上，否則凱特王就會覺得使用率太低，以此判斷值不值得。

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關鍵字：

專訪, 凱特王, Kate Wang, 凱特, KOL, 時尚觀點自媒體人, 白襯衫, 穿搭

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