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MK香水2950元→999元　自然散發女神味，路人搭訕率爆表

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文／C編

香水能增加個人特色，不只可以噴在脈搏處、耳後、還可以噴在膝蓋後方，讓自己全身散發好聞的氣味，「Her和她」也集結4款超人氣女香，包括很受歡迎的Michael Kors，甚至還有Abercrombie & Fitch、MOSCHINO，最低下殺999元，一定要瘋狂揪朋友囤貨。

Michael Kors 經典女性淡香精 50ML

▲Michael Kors,A&F,MOSCHINO,香水,淡香精,香精,香氛。（圖／Her）

▲Michael Kors 經典女性淡香精 50ML，原價2950元、特價999元。點我購買。

前味運用現在最夯的成分小蒼蘭，搭配佛手柑、玉桂子呈現出清新爽朗的氣息，接著晚香玉、白牡丹、白星海芋等白色花朵的淡雅香味流入，展現出淡雅高貴的氣質，最後選用藍色鳶尾花、印度香根草讓香味增添層次。

Michael Kors 低調茉莉女性淡香精 50ML

▲Michael Kors,A&F,MOSCHINO,香水,淡香精,香精,香氛。（圖／Her）

▲Michael Kors 低調茉莉女性淡香精 50ML，原價2950元、特價999元。點我購買。

茉莉的美妙香氣，並使溫暖木質香與活潑柑橘香顯得更低調，令人想像到自信女人在夜晚來臨時，穿上濃郁的深梅紫色與莓果色衣服，為造型增添華麗變化，此款香氛就是一種時尚宣言，非常柔美，適合喜歡成為目光焦點的女性，展現出時髦優雅的風格。

A&F 真我女性淡香精 30ML

▲Michael Kors,A&F,MOSCHINO,香水,淡香精,香精,香氛。（圖／Her）

▲A&F 真我女性淡香精 30ML，原價1600元、特價999元。點我購買。

調香師以柑橘木質搭配花香調，展現年輕女性新鮮與無畏的態度，柑橘與梨子混合出令人耳目一新的第一印象，進一步用杏桃與新鮮花朵增添自然與女性特質做為中調，最後以雪松和檀香木的香氣綿延出自我實現的快樂。 

MOSCHINO TOY 2 泡泡熊女性淡香水 50ML

▲Michael Kors,A&F,MOSCHINO,香水,淡香精,香精,香氛。（圖／Her）

▲MOSCHINO TOY 2 泡泡熊女性淡香水 50ML，原價1850元、特價999元。點我購買。

MOSCHINO泡泡熊女性淡香水的瓶身超級可愛，而且是最奔放有趣的香氛旋律，是一波洋溢青春活力，甜蜜寶貝的跳耀式粉紅玫瑰氣息。為香水界增添了超級宇宙不同的甜蜜粉紅玫瑰香水氣息，由活潑的泡泡糖香氣點燃了泡泡熊那夢幻粉色的玫瑰香氣。

關鍵字：

Michael Kors, A&F, MOSCHINO, 香水, 淡香精, 香精, 香氛, Her, Her和她

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