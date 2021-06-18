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粉絲必收！哆啦Ａ夢ＸNoritake聯名餐具　超可愛360元就入手

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▲哆啦Ａ夢ＸNoritake聯名餐具。（圖／記者蔡惠如攝）

▲適逢哆啦Ａ夢50週年，Noritake推出其聯名的紀念餐具。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

今年適逢哆啦Ａ夢50週年，與日本知名餐具品牌Noritake合作推出聯名作品，一向以質樸優雅設計受人喜愛的Noritake，跟療癒人心的藍色機器貓合作，帶來經典耐看的產品，加上360元起的平易價格，很適合居家療癒的紛絲們好好收藏。

▲哆啦Ａ夢ＸNoritake聯名餐具。（圖／記者蔡惠如攝）

▲「哆啦Ａ夢Ｘ花卉」系列，水彩的輕柔搭配可愛的圖案，來一場療癒下午茶很可以。

Noritake慶祝哆啦Ａ夢50周年的聯名餐具組，其人物角色的展現均則來自原版漫畫，推出3大系列包括以柔和夢幻的粉色水彩呈現，將代表著勇敢、幸福與愛的季節花卉「哆啦Ａ夢Ｘ花卉」；以單一色墨水藍呈現，搭配日本健康、繁榮的「葫蘆」象徵，充滿意境的「哆啦Ａ夢Ｘ葫蘆」，以及把銅鑼燒、穿越時空的任意門、飛翔的竹蜻蜓等熟悉的元素，加入其內的「哆啦Ａ夢Ｘ兒童」。

▲哆啦Ａ夢ＸNoritake聯名餐具。（圖／記者蔡惠如攝）

▲「哆啦Ａ夢Ｘ葫蘆」以單色呈現祝福意境。

其單品定價從360元至3,200元不等，由於採用簡單經典的設計，不同系列也能相互搭配，代理商旺代表示，即起至8月底，其聯名商品於企業官網推出預購優惠，全系列商品預購期間下單，可享8折優惠，另消費滿5,000元還可現抵500元。

▲哆啦Ａ夢ＸNoritake聯名餐具。（圖／記者蔡惠如攝）

▲「哆啦Ａ夢Ｘ兒童」有最多夢幻元素。

3C配件品牌 CASETiFY，也於日前宣佈推出與已故知名塗鴉藝術家 Jean-Michel Basquiat 的聯名系列商品，重現 Basquiat 藝術與經典畫作，該系列最受矚目的Basquiat經典金色皇冠圖騰設計，將與「曜石黑」荔枝皮革手機殼結合，並以金箔刻印 CASETiFY 十週年 Logo，其限量商品僅支援 iPhone 12 與 11 系列手機殼。Basquiat x CASETiFY 聯名系列將於6／29於官方網站開賣。

▲哆啦Ａ夢ＸNoritake聯名餐具。（圖／記者蔡惠如攝）

▲哆啦Ａ夢ＸNoritake聯名餐具。（圖／記者蔡惠如攝）

▲哆啦Ａ夢ＸNoritake聯名餐具。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Basquiat x CASETiFY 聯名系列。

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關鍵字：

餐具, 哆啦A夢, Noritake, 聯名, Basquiat, CASETiFY

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