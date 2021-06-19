粉刺狂冒好惱人！皮膚科醫師籲：「3件事」盡量別做

▲夏季肌膚出油、口罩悶熱都有可能使粉刺問題變嚴重。（圖／翻攝自IG/Pexels、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

根據調查指出，20-40歲的成人女性有粉刺問題，且好發於臉部U字、頸部和下巴周圍， 台北長庚醫院皮膚科主治醫師吳吉妮表示，想要減少粉刺應遵守以下三原則，一起來看看！

#避免過度去角質

避免過度使用高去脂性清潔用品和摩砂產品，以免造成角質損傷，高濃度的單一酸可能產生較高刺激性，且代謝角質作用層面較單一，較難全面解決粉刺，皮膚較脆弱敏感的人也可能會因濃度過高而產生是刺痛泛紅等不適現象。

#減少手擠粉刺

當粉刺產生時，很多人都習慣用手觸摸或擠壓，但這樣的方式會造成肌膚微血管破裂或引發細菌感染，產生更嚴重的發炎反應或是疤痕組織增生，進一步造成毛孔粗大、色素沉澱，甚至是凹凸不平的痘疤。

#減少濃妝或是別化妝

很多女生長粉刺之後，更希望藉由底妝來遮飾臉部瑕疵，這樣一來容易阻塞毛孔，現在又因為疫情影響，需要長時間戴口罩，口罩悶熱更容易導致孳生細菌，建議盡量減少化妝，若真的有上妝記得謹守輕薄，也務必做好卸妝情節。

除了以上3點，醫師提醒除了做好清潔和卸妝之外，記得適時更換乾淨口罩，以免因口罩不潔造成細菌增生，發展成發炎型紅腫大痘。

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