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國際牌熱賣家電Top3最低2650元　微波爐、烤箱、咖啡機通通有

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▲國際牌,panasonic,Her和她,烤箱,微波爐,咖啡機。（圖／國際牌官網）

▲在家料理的時間變多了，小家電是好幫手。Panasonic國際牌熱銷料理家電Top3，點我購買。

文／C編

不只是WFH，很多人因為疫情的關係，盡量避免外帶餐點，通通在家裡煮，因此小家電的需求也大量增加，「Her和她」就推出「Panasonic國際牌 熱銷料理家電Top3」，最低2650元就可以入手，非常方便又實用，讓你廚藝大躍進。

Panasonic 機械式微波爐

▲國際牌,panasonic,Her和她,烤箱,微波爐,咖啡機。（圖／國際牌官網）

▲Panasonic 機械式微波爐，原價4990元、特價2650元。點我購買。（圖／翻攝官網）

25L的容量最高可以提供800W的火力，總共有5段可以調整，非常適合居家料理解凍、微波就可以輕鬆上菜，吃不完的熱菜也可以放到隔天，直接加熱就可以享用，非常省時省力，絕對是廚房不可或缺的小幫手。

Panasonic 大容量電烤箱

▲國際牌,panasonic,Her和她,烤箱,微波爐,咖啡機。（圖／國際牌官網）

▲Panasonic 大容量電烤箱原價3690元、特價2950元。點我購買。（圖／翻攝官網）

擁有32L的大容量，3D熱風對流設計，上下可以獨立控溫1500W，具有70℃到230℃的溫度控制，360度自動旋轉燒烤，還可以定時120分鐘，烤雞鴨魚肉都不是問題，還可以烘焙出各式點心，鹹食、甜食通殺。

Panasonic 全自動研磨美式咖啡機

▲國際牌,panasonic,Her和她,烤箱,微波爐,咖啡機。（圖／國際牌官網）

▲Panasonic 全自動研磨美式咖啡機原價8990元、特價5299元。點我購買。（圖／翻攝官網）

很多人早上起來的第一件事就是要來一杯咖啡，現在要減少外出，不如自己煮吧！機體採用「獨特雙研磨」均勻萃取，口感純粹不殘留，豆盒、研磨頭可拆卸清洗，一鍵完成管線自動清洗，可以輕鬆泡出多杯咖啡，方便又時髦的機型，絕對是家裡最美的風景。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲國際牌,panasonic,Her和她,烤箱,微波爐,咖啡機。（圖／國際牌官網）

▲Panasonic國際牌熱銷料理家電Top3，點我購買。

關鍵字：

國際牌, panasonic, Her和她, 烤箱, 微波爐, 咖啡機

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