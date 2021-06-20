「喜歡的人」早就命中註定？從「生日」神準分析你會愛上的類型

編輯／Emily 圖／翻攝自Facebook@tvNDrama

喜歡一個人的理由難以捉摸，有時候會發現自己經常被某些特質所吸引，會不會其實你喜歡的類型，在你出生那天就已經命中註定了呢？日本有個網站就以出生的「日子」進行分析，判斷出你會愛上的人是哪一種類型，快來看看到底準不準吧！

1、10、19、28日出生

這幾天出生的人容易喜歡上「值得尊敬的人」，也許是比自己年長、有見識，或是在自身領域有亮眼表現的人，才能產生崇拜之情進而萌生愛意，當你和他在一起時，能感到自豪，並對他傾注所有的愛。

2、11、20、29日出生

這幾天出生的人本身可能比較軟弱，容易被周遭環境影響，而產生不安全感。所以你可能會被「能保護你的人」所吸引，當你覺得安心、有被保護的感覺，就會卸下心防喜歡上他，當你愛上時，也一樣會為伴侶付出全部。

3、12、21、30日出生

這幾天出生的人通常性格開朗，雖然看似沒什麼煩惱，其實內心也藏有難以抒發的情緒。所以你會被「簡單的人」所吸引，不需要花言巧語或玩心理戰，能夠坦誠相對，以強烈直接方式表達自己的人，才能讓你動心。

4、13、22、31日出生

這幾天出生的人喜歡別出心裁的浪漫，往往要滿足特定條件才能打動你，所以太平凡的人很難產生吸引力，可能要稍微帥一點、收入還不錯、職業穩定等「條件比較好的人」才會讓你淪陷。

5、14、23日出生

這幾天出生的人喜歡在生活中尋找樂趣，所以靈魂伴侶也必須是「有趣又積極的人」，要對周遭環境充滿好奇心，並對各種事物產生熱情、勇於挑戰，這樣兩人才能互相扶持，一起共度美好時光。

6、15、24日出生

這幾天出生的人有一顆會關懷別人的心，所以反而容易被「少根筋的人」所吸引，也許他在工作方面很認真，但生活卻有點馬虎，就會激發你的保護慾，讓你忍不住關心他、對他付出。

7、16、25日出生

這幾天出生的人聰明伶俐，能看透對方的各種面向，所以如果遇到一個「有黑暗面的人」，反而會被他的特殊氣質吸引，想要在背後扶持他、給予幫助，成為他最心愛的伴侶。

8、17、26日出生

這幾天出生的人本身就很積極能幹，在別人眼裡可能無所畏懼，其實卻有一顆渴望純愛的少女心，所以如果遇到更「強勢的人」，能放心的交給他主導一切，就容易產生愛情。

9、18、27日出生

這幾天出生的人往往討厭麻煩，是個「和平主義者」，所以尋求的伴侶也要有相似的特質。兩人在一起可以不吵架、安穩的相處，就算長時間不說話也能讀懂對方的心，這種具有包容力的人才能吸引你。

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