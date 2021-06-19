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戴口罩爆發粉刺林？皮膚科醫師教「3原則」改善　第2真的不能省

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▲▼「3多原則」終結粉刺林（圖／翻攝IG）

▲皮膚科醫師提醒做好3原則，就不怕戴口罩讓粉刺狂冒。（圖／翻攝IG@chuu_official、@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導　

受到氣候影響，在疫情之前，不少台灣女生就有粉刺痘痘等肌膚問題，在疫情爆發以來，更因長期戴口罩，因口罩摩擦加上過度悶熱，導致粉刺問題更加嚴重，讓越來越多人開始關注「粉刺保養」。台北長庚醫院皮膚科主治醫師吳吉妮就指出，想要有效減少、預防粉刺反覆增生，維護肌膚角質正常代謝是關鍵，可依循以下「3多原則」，幫助肌膚遠離口罩肌、粉刺林危機。

▲▼「3多原則」終結粉刺林（圖／翻攝IG）

▲確實做好清潔及粉刺皮脂調理，能幫助預防粉刺問題。（圖／翻攝IG@goodal_official）

1.多做預防性護理

每天確實做到深層清潔及皮脂粉刺調理，容易分泌過多油脂以及角質代謝異常者，可加強使用有效深層代謝粉刺的保養品，幫助穩定膚況。

2.多更換口罩

每天適度清潔及卸妝，清潔卡在皮膚表層的老廢角質、彩妝、防曬品等髒汙，並且適時地維持口罩清潔度，降低因口罩不潔產生的肌膚不適。

3.多重酸安心有效煥膚

吳醫師建議，可選擇有效且溫和的多重酸類煥膚產品，例如混合LHA、水楊酸及甘醇酸等多重酸組合，以適度比例添加、依不同功能可更深層有效代謝老廢角質，溫和煥膚改善毛孔阻塞現象，更能預防粉刺不斷反覆產生。

▲▼「3多原則」終結粉刺林（圖／品牌提供）

▲理膚寶水 極效三重酸煥膚精華，30ml，NT$1,580。

像是理膚寶水於6月全新推出的「極效三重酸煥膚精華」，就是採用混合LHA、水楊酸及甘醇酸等三重酸配方，能代謝老廢角質、改善各種頑固粉刺、緊緻毛孔、淡化瑕疵，並添加菸鹼醯胺、理膚寶水溫泉水等有效舒緩成分，溫和煥膚的同時，更修護肌膚、舒緩敏感不適。

▲▼「3多原則」終結粉刺林（圖／品牌提供）

▲DR.WU 杏仁酸溫和煥膚精華，15ml，NT$800。

專為乾燥及敏弱肌設計的DR.WU杏仁酸溫和煥膚精華，以獨創黃金比例三重酸：5%杏仁酸、2%水楊酸及1%焦葡酸，針對淺、中、深角質層全面作用，透過溫和漸進式煥膚，改善角質肥厚、毛孔粗大、黑白頭粉刺、痘痘痕跡、暗沉瑕疵等5大肌膚問題。

▲▼「3多原則」終結粉刺林（圖／品牌提供）

▲BFFECT 3%杏仁酸+2%酒石酸，30ml，NT$360。

MIT保養品牌BFFECT，全新推出了溫和型低濃度果酸煥膚精華「3%杏仁酸+2%酒石酸」，選用杏仁酸與酒石酸的複合配方，改善粉刺、毛孔粗大、暗沉與肌膚瑕疵，可溫和代謝老廢角質，達到煥膚效果，再搭配尿囊素、Panthenol維他命B5，增加保濕度、修護肌膚，讓乾性與敏弱性肌膚也能溫和煥膚。

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關鍵字：

保養, 護膚, 肌膚護理, 煥膚, 煥膚保養, 粉刺, 毛孔, 角質, 口罩肌, 改善, 秘訣, 關鍵, 皮膚科醫師, 醫生

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