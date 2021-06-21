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吃麵包前先做「一個動作」　對身體更健康、不易胖

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▲▼麵包,小麥,無麩質飲食。（圖／翻攝自pixabay）

▲用一個簡單的步驟，就能讓麵包變的更健康。（圖／pixabay，以下同）

編輯／借借

近期因居家避疫的措施，加上許多人不想常去超市、賣場捕貨，每個人在家「囤食物」的意願大增，白米、麵包等易放的物品也增加，導致出現「居家胖」後遺症，尤其麵包令人又愛又恨，然而研究顯示，只要對麵包進行一個動作，對身體會有更健康的效益。

麵包店,麵包（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

雖然新鮮或熱呼呼的麵包讓人很有幸福感，但就如白飯一樣，冷掉的白飯跟熱飯相比，不但熱量比較低，升糖指數（ＧＩ）也會更低，主要的原因是澱粉類食物放涼或冰過之後，產生的「老化澱粉（或抗性澱粉）」，會讓攝取者更容易有飽足感，且能抑制食慾，間接減少熱量的攝取。

▲▼麵包示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

而麵包也是澱粉類食物，在放冷或冰過之後，自然也會產生老化澱粉，在《歐洲臨床營養期刊》的研究發現，白麵包冷凍後再烘烤，升糖指數降低了39％，連高峰值也降低了，跟未冷凍過的麵包相比，體內的胰島素較不會熱烈的分泌，儲存更多肝醣在身體裡。

此外，麵包冰凍狀態下直接烤來吃，比冷凍後自然解凍後再吃，升糖指數下降更多，其實冷凍的麵包直接烤來吃，口感幾乎跟剛出爐的差距不遠，這真是一個好消息，因為這樣做仍可以吃到好吃的麵包，而且裡面的澱粉會變得更健康，只要先把它們冰凍起來就好。

▲麵包,漫遊古英國。（圖／取自免費圖庫pixabay）

但專家建議，老化澱粉比起一般澱粉更不好消化，所以經常腹瀉、漲氣或有腸躁症的族群，不適合這類「更健康」的方法，此外，老化澱粉不是吃到飽都不會胖，也不能「幫助減肥」，若真的想瘦身，應該從運動跟飲食控制下手。

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關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 抗老, 麵包, 老化澱粉, 抗性澱粉

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