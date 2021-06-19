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粉紅錶甜上手　HUBLOT清透錶殼看不膩　

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▲▼ HUBLOT,Franck Muller 。（圖/公關照）

▲HUBLOT Big Bang One Click粉紅藍寶石鑽錶，全球限量200只，2,126,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

邁入夏季，無論服裝或配件各式繽紛色調紛紛出籠，當中予人甜美、活力印象的粉紅色，雖是不少女性喜愛的顏色，但穿上身總有點難駕馭，不妨試試從腕錶等配件著手，稍稍點綴滿足少女心。瑞士名錶HUBLOT（宇鉑），旗下有豐富的粉紅錶，包括全球第一只粉紅藍寶石鑽錶Big Bang One Click，從錶殼到錶帶都透著淡淡的粉紅色，讓個性腕錶竟飄仙氣了。

▲▼ HUBLOT,Franck Muller 。（圖/公關照）

▲HUBLOT Big Bang One Click皇金滿鑽腕錶，1,632,000元。
 

喜愛秀氣錶款的女性，於HUBLOT Big Bang One Click系列可尋得搭配粉紅錶帶的皇金鑽錶，錶徑僅33毫米，且具One-Click快拆錶帶裝置，可依心情再更換錶帶；若追求耐刮與親膚材質，Spirit Of Big Bang粉紅陶瓷皇金鑽錶會是首選，酒桶造型粉紅陶瓷配上皇金錶圈很出色，是正式與休閒場合都好搭的設計。

▲▼ HUBLOT,Franck Muller 。（圖/公關照）

 

▲HUBLOT Spirit Of Big Bang皇金粉紅陶瓷鑽錶，749,000元。

而用色向來大膽繽紛的Franck Muller，也有不少粉紅女錶款式，特別為亞洲市場推出獨賣的Vanguard Crazy Hours Lady精鋼鑽石腕錶，浮雕阿拉伯數字時標與外圈地分鐘數字、錶帶均以粉紅為主色調；粉紅勢力還延伸至Vanguard Lady Heart Skeleton鏤空錶，7顆鏤空粉紅愛心分布於面盤上，為鏤空機械錶增添不少女人味。

▲▼ HUBLOT,Franck Muller 。（圖/公關照）

▲Franck Muller Vanguard Crazy Hours Lady亞洲特別版精鋼鑽石腕錶，933,000元。（圖／Franck Muller提供，以下同）

▲▼ HUBLOT,Franck Muller 。（圖/公關照）

▲Franck Muller Vanguard Lady Heart粉紅愛心鏤空精鋼鑽錶，1,005,000元。

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關鍵字：

HUBLOT, 宇舶, Franck Muller

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