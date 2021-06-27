「挑剔、愛批評其實非常膚淺」　計較到最後自己最虧

▲不要只會抱怨反而失去人生的風景。（圖／pixabay）

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有沒有遇過一種人，過生活好像全部人都對不起他，只會做膚淺無意義的比較，深怕別人不知他眼界很小，自己卻沾沾自喜，像是全世界他最懂最識貨，其實他在抱怨的時候，早就錯過當下的風景，最虧的，是他自己。

一位作家在網路上說出導遊朋友的遭遇，旅行團中這種大媽最多，口頭禪就是「這個景點比昨天還醜」、「這餐廳比昨天的還難吃」、「今天住的房間比前幾天新一點」、「那又怎樣」、「我覺得台灣還是比較好」。

這種「比較法」非常無意義，而且膚淺，現在這餐你覺得比昨天還難吃，所以就不吃嗎？以「難吃」來形容，只會越吃越不爽，當下原本能好好的體驗，就因為這句話把整個氣氛都糟蹋了，錢也付了人也來了，也花時間了，是不是自己找罪受？

日本有一種感恩文化，在吃飯前會以「いただきます（我開動了）」來開始，意思是對食物表示尊重，感謝賞賜的意思，無論口味如何，都要以感恩的心情開始，心中會下意識地找出優點，如菜中自然散發的苦味，也變成一種餘韻，而吃完了之後，也會說聲「ごちそうさま（多謝款待）」代表感謝農夫、廚師等辛勤奔走而做出眼前料理的心意。

雖然我們不需要像日本人這樣強調感謝，但凡事往好處看，最大獲益的人往往是自己，只會跟「昨天」、「上次」來比較，嫌東嫌西的生活，人生實在很難過得快樂，好像很挑剔、很愛評論，其實非常膚淺，再追問一下就露出破綻，只是自己的好惡，跟品味無關。

上一代的台灣人，太愛用「好」與「壞」評論眼前的事物，缺乏客觀的描述，心裡只覺得要把所有的事情都打上分數，因為自己也是被從小打分數打了一輩子，評論一個人就只能說「他比我美」、「我比他胖」，評論餐廳就說「某某餐廳比它好吃」，無意義，也很無聊。

放下好壞的極端思考，試著發掘一件事物的好，也不要帶有主觀的惡去評論不熟悉的事，體驗當下，其實能感受到的「好」會更多，人生也會更開心。

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