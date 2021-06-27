fb ig video ETtoday search mobile

「挑剔、愛批評其實非常膚淺」　計較到最後自己最虧

>

▲生氣。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲不要只會抱怨反而失去人生的風景。（圖／pixabay）

編輯／借借

有沒有遇過一種人，過生活好像全部人都對不起他，只會做膚淺無意義的比較，深怕別人不知他眼界很小，自己卻沾沾自喜，像是全世界他最懂最識貨，其實他在抱怨的時候，早就錯過當下的風景，最虧的，是他自己。

一位作家在網路上說出導遊朋友的遭遇，旅行團中這種大媽最多，口頭禪就是「這個景點比昨天還醜」、「這餐廳比昨天的還難吃」、「今天住的房間比前幾天新一點」、「那又怎樣」、「我覺得台灣還是比較好」。

這種「比較法」非常無意義，而且膚淺，現在這餐你覺得比昨天還難吃，所以就不吃嗎？以「難吃」來形容，只會越吃越不爽，當下原本能好好的體驗，就因為這句話把整個氣氛都糟蹋了，錢也付了人也來了，也花時間了，是不是自己找罪受？

女生,正妹,OL,公主,人妻（圖／取自免費圖庫stocksnap）

日本有一種感恩文化，在吃飯前會以「いただきます（我開動了）」來開始，意思是對食物表示尊重，感謝賞賜的意思，無論口味如何，都要以感恩的心情開始，心中會下意識地找出優點，如菜中自然散發的苦味，也變成一種餘韻，而吃完了之後，也會說聲「ごちそうさま（多謝款待）」代表感謝農夫、廚師等辛勤奔走而做出眼前料理的心意。

雖然我們不需要像日本人這樣強調感謝，但凡事往好處看，最大獲益的人往往是自己，只會跟「昨天」、「上次」來比較，嫌東嫌西的生活，人生實在很難過得快樂，好像很挑剔、很愛評論，其實非常膚淺，再追問一下就露出破綻，只是自己的好惡，跟品味無關。

▲▼憤怒，焦慮，生氣。（圖／Pexels）

上一代的台灣人，太愛用「好」與「壞」評論眼前的事物，缺乏客觀的描述，心裡只覺得要把所有的事情都打上分數，因為自己也是被從小打分數打了一輩子，評論一個人就只能說「他比我美」、「我比他胖」，評論餐廳就說「某某餐廳比它好吃」，無意義，也很無聊。

放下好壞的極端思考，試著發掘一件事物的好，也不要帶有主觀的惡去評論不熟悉的事，體驗當下，其實能感受到的「好」會更多，人生也會更開心。

►3種「只能交往不能嫁」的男人　跟他們結婚不如保持單身

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

互看不順眼、最容易吵架的3大星座組合！Top 1說不到3句就開吵

互看不順眼、最容易吵架的3大星座組合！Top 1說不到3句就開吵

大同「星河銀電鍋」4190元→2980元　一鍵變大廚、雙菜同時煮好容易

大同「星河銀電鍋」4190元→2980元　一鍵變大廚、雙菜同時煮好容易

台酒「青春露」激殺1.9折！每瓶330元爽擦不心疼　網：用光10罐以上

台酒「青春露」激殺1.9折！每瓶330元爽擦不心疼　網：用光10罐以上

「寂寞與獨自一人截然不同」　熱播醫療影集《良醫墨非》迎來第五季 再貴都沒用！5大塗眼霜誤區，做錯反而讓細紋爬滿臉 麥當勞出動漫聯名餐？《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》紙袋、飲料杯帥翻 IKEA鯊鯊外送「包裝超防疫」　網友：覺得出手好狠 突然就翻臉！會「無預警分手」的3大星座　摩羯底線不能踩 跟他吵絕對慘輸！12星座4大「吵架王」　水瓶講到讓你自動認錯 吃麵包前先做「一個動作」　對身體更健康、不易胖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面