瘦身菜單好難記？超簡單「1357減脂口訣」學起來　照著做就沒錯

▲想要減肥不一定要硬記瘦身菜單，掌握減脂原則就可以。（圖／翻攝IG@babebani、@kkmmmkk）

編輯／Amanda

為了愛美，許多女生一輩子都在跟減肥抗爭，只要有新的瘦身法出現就想嘗試一番，但有些瘦身方式好複雜，不是搞不懂，就是容易忘記其中小細節。快來把超簡單的「1357」減脂口訣學起來，不用再記什麼菜單，照著做就能成功甩肉瘦下來。

▲早餐對健康、瘦身都很重要。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）



1：吃一份優質早餐



一定要吃早餐，而且要吃優質的早餐。吃早餐可以幫助促進新陳代謝，讓燃脂速度變快，早餐的選擇要記得補充足夠的蛋白質，再搭配適量的碳水化合物，建議可選擇像是水煮玉米、蒸番薯、燕麥粥等低GI的優質澱粉，不僅有益身體健康，飽腹時間也比較長，讓身體到午餐前不會過於飢餓，進而吃下過量食物。

3：喝3000cc水



平時多喝水有益身體健康，減肥時更要多喝水，一天可喝到12杯水，幫助促進身體循環代謝和消化、排便，有益於減肥瘦身，更能幫助延緩老化、讓肌膚變得水嫩有彈性。

水是身體代謝燃脂時所需要的重要元素，一旦體內水分不夠，會使燃燒脂肪的反應變慢；且餐前先喝水，可增加飽足感，減少飢餓感。但若是有腎臟病或肝硬化的人因腎臟功能較差，則要減少份量。

▲不要只做有氧運動或重量訓練，兩者並行瘦身效果會更好。（圖／翻攝IG@babebani）



5：運動50分鐘



如果時間允許，盡量每天運動50分鐘，提高一天中的熱量消耗，也能幫助維持體能狀態，讓你更有活力、精神更好，也提升免疫力。

而這50分鐘運動最好是有氧、無氧並行，比如20分鐘健身搭配30分鐘的有氧運動，這樣可促進燃脂，又能避免肌肉流失、增加肌肉量，幫助提升提高基礎代謝。

7：午餐和晚餐吃7份蔬菜



減脂時，飲食上盡量多吃膳食纖維豐富、熱量又低的天然蔬菜，減少像是五花肉、培根等脂肪含量高的食物攝取量。另外，像是火鍋料、香腸、貢丸等加工食品，大多添加許多油脂、調味料、添加物，看似份量少，熱量卻很高，也要盡量避免。

在飲食的份量上，將午餐和晚餐攝取的蔬菜和蛋白質份量大略抓在7：3，以7份高纖蔬菜搭配3份雞肉、魚肉、奶蛋類等高蛋白質食物，再補充少量優質澱粉主食，提高飽腹感的同時，降低攝取熱量，幫助創造熱量赤字，體脂就會慢慢降下來。

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