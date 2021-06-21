魔幻龍飛到錶上　精雕龍尾變自動盤

▲限量18只的Jaquet Droz微繪龍時分小針盤腕錶，1,257,000元。（圖／Jaquet Droz提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導’

瑞士名錶Jaquet Droz（雅克德羅）發表過不少彩繪錶款，但這回很特別，與電影《魔戒》電影藝術指導的藝術家John Howe攜手合作，創作紅金與白金材質各限量18只的微繪龍時分小針盤腕錶，以彩繪手法於面盤呈現東西文化都有無數傳說的龍，吐著紅舌頭的巨龍爪著閃閃發光的夜明珠，散發一股神祕氣息。

▲擔任電影《魔戒》電影藝術指導的藝術家John Howe，與Jaquet Droz合作創作微繪龍錶。



John Howe為電影《魔戒》和《哈比人》三部曲創作插畫及概念藝術，魔幻的風格也延續到Jaquet Droz微繪龍時分小針盤腕錶上，深藍色大明火琺瑯面盤上，以細緻彩繪展現奇幻的巨龍，翻到錶背還有驚喜，自動上鍊機芯的自動盤上精雕逼真的龍尾，正反面都精彩。

▲Jaquet Droz微繪龍時分小針盤腕錶的自動機芯自動盤上雕刻龍尾。

正在日內瓦Rue du Rhône總部沙龍舉辦珍稀時計展覽的「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗），正展出結合多項琺瑯工藝的稀有作品，當中一件名為Lac Blanc懷錶，運用手工雕刻、機刻雕花、透明琺瑯與掐絲琺瑯等工藝，生動描繪從法國白朗湖眺望白朗峰的美景，精緻的裝飾技法，總令人著迷。

▲PP正於日內瓦總部沙龍展示珍稀工藝時計，包括此件呈現白朗峰美景的懷錶。（圖／PP提供）

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