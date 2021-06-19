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「3星座」談感情總忽冷忽熱，他們不是不愛，只是太在意你！

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▲▼談感情總忽冷忽熱「3星座」。（圖／翻攝自FB）

3星座因為太在乎，忽冷忽熱態度讓人猜不透。（圖／翻攝自tvN Drama，以下同）

編輯 / Lily

感情中遇到忽冷忽熱的另一半讓人摸不著頭緒，究竟是不夠喜歡，還是不知如何表達感情，這樣方式真的很虐心，動不動就要猜他的心，12星座中有3個星座在談戀愛超容易忽冷忽熱，會這樣並不是他不愛你，而是太在乎你。

▲▼談感情總忽冷忽熱「3星座」。（圖／翻攝自FB）

#獅子座

獅子座很容易感情上忽冷忽熱，多半是因為自己的面子，對於愛情他很衝，外人很難改變他的初衷。喜歡對方的時候就會靠近一點，但也是因為在意對方才會又冷一些，陷入愛情他很難拿捏愛情的份量，更擔心自己表現不好，所以才會呈現忽冷忽熱，想要靠近又怕會受傷的姿態。

▲▼談感情總忽冷忽熱「3星座」。（圖／翻攝自FB）

#雙魚座

纖細的雙魚很在意對方的想法，另一半的任何細微動作都能牽動他的心，談戀愛他很簡單明瞭，如果對方釋放出好感，他就會靠近多一些，如果對方冷下來，雙魚也會默默淡出，他的忽冷忽熱其實都依照他的感受而定，若是對方不給回應，雙魚也會帥帥的轉頭，保持一定的距離。

▲▼談感情總忽冷忽熱「3星座」。（圖／翻攝自FB）

#巨蟹座

巨蟹喜歡一個人超憑感覺，感覺一來他就能奮不顧身栽下去，和巨蟹戀愛你可能發現他忽冷忽熱，讓人摸不著頭緒，其實出現這樣的狀況並不代表他不在乎，而是他想往前一步但卻又缺乏安全感，勇氣不足自己在演內心戲而已。

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關鍵字：

星座, 忽冷忽熱, 愛情

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