必學護眼五招「溫水超有用」　一個距離讓你工作、健康雙贏

編輯／ChiNg 圖／翻攝自unsplash

居家防疫期間無論是對上班族還是學生族都大幅增加了用眼的時間，長時間盯著手機、平板或是電腦看，不僅容易造成雙眼的疲憊感與腫脹更可能一夕之間讓自己的近視跟閃光度數倍增實在得不償失，下面推薦使用3C的護眼五招讓你事業、健康雙贏。

＃螢幕亮度調低

大家都知道在燈光昏暗的地方閱讀或是看3C非常傷眼，在光線不足的情況下眼睛還要負荷來自手機的高強度亮光，使得雙眼瞳孔必須縮小去配合及適應，如此吃力的狀態肯定會使眼睛感到疲勞。

＃保持適當距離

使用3C產品時保持適當距離絕對是治標又治本的基本護眼守則，建議大家盡量維持：與手機約30cm、與電腦約40～60cm、與電視約2至3公尺之距，如此一來才能有效達成護眼的目的，絕對是最經濟又實惠的護眼妙招。

＃使用蒸氣眼罩

若已經長時間用眼且稍稍感覺不適，那趕緊拿出珍藏已久的蒸氣眼罩吧，眼睛疲憊時敷上一片溫溫的蒸氣眼罩保證瞬間治癒，幫你增加眼睛的血液循環、降低疲憊感，大家還可以藉機小睡一下補充體力。

＃補充維生素A

除了外在保養也可以藉由食用富含維生素A的食物來護眼，例如番茄、紅蘿蔔、菠菜以及花椰菜等都是非常好的天然來源，除此之外亦可以補充魚油等保健食品來讓護眼任務更上一層樓。

＃放一杯溫水

相信大家都有使用完3C後雙眼乾澀腫脹的經驗，除了積極做到眼科醫師所宣導的「每60分鐘休息5至10分鐘」之餘，建議大家可以在電子產品周圍放一杯溫水，如此一來便可有效增加空氣濕度來保持眼球的濕潤。

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