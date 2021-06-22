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「史努比懶人鞋」今夏超欠收！6個家人全現身　齊抱充電線更可愛

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編輯／ChiNg

身為史努比的粉絲實在是太幸褔，日本品牌AU BANNISTER再次放火要來燒大家的錢包，與《花生漫畫》重磅聯名推出今年夏季最欠買的穿搭系列商品，此系列包含造型涼鞋、帆布袋等商品全都採以簡約黑白色調搭配史努比的圖樣，既低調又不失可愛。

▲▼ 日牌與史努比聯名（圖／翻攝自abahouse.jp）

▲日本品牌AU BANNISTER與《花生漫畫》聯名。（圖／翻攝自abahouse.jp，下同）

其中最令人心癢的絕對是這款「史努比小白鞋」，以懶人鞋設計加採以純淨的白色為底走低調保守路線，而圖樣的部分則是區分為黑白手繪風格或是彩色卡通樣貌兩款樣式供大家挑選，不管是哪一款都能突顯出史努比的俏皮可愛，整雙鞋充滿了史努比以及夥伴們，粉絲怎能不擁有。

▲▼ 日牌與史努比聯名（圖／翻攝自abahouse.jp）

讓人為之著迷的人氣王史努比每次推出周邊商品必造成話題討論，這次則是迎來與日本玩具品牌海洋堂的第二波扭蛋聯名「花生漫畫收藏」把史努比與夥伴們的日常通通一次呈現在大家眼前，讓人不禁懷念起這部經典漫畫中的各種點滴。

▲（圖／翻攝自kaiyodo.co.jp）

▲史努比與夥伴們的日常扭蛋。（圖／翻攝自kaiyodo.co.jp，下同）

此系列一口氣推出五款造型，有畫畫的莎莉、吸手指的奈勒斯、呆坐在沙發上的查理布朗各種經典角色，讓你一次看個夠。不管哪一款都有軟萌史努比的身影陪伴著，趴睡的、調皮搗蛋的甚至是穿睡衣睡帽的模樣都十分可愛，彷彿就是史努比的日常縮影，不管是精緻度還是萌度都超欠收藏，快手刀把他們通通丟進購物車一起帶回家。

▲（圖／翻攝自kaiyodo.co.jp）

若喜歡史努比的話肯定不能錯過這款由日本玩具品牌萬代推出的「史努比充電線保護套公仔」全系列共有七款，最特別的是此系列除了常見的角色以外更要帶你認識史努比的家人！不管是頭戴綠帽的Spike、全身蓬鬆毛茸茸的Andy還是耳朵擁有特殊花紋斑點的Marbles，6個兄弟姊妹全員一次到齊，保證讓史努比鐵粉們非常滿足。

此系列除了外觀引人注目以外實用性也很高，相信很多人的充電線長期使用下來很容易損壞，那就讓史努比以及家人們來替你呵護吧，細心的雙手幫你捧著充電線的模樣太惹人喜愛，讓人看了毫無抵抗力。

►史努比 X UNIQLO居家服只有可愛！咖啡小狗懶人沙發神似它　網：欠買

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關鍵字：

史努比, snoopy, peanuts, 生活雜物, 日常

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