直播／PRADA幫助復育「海草床」　今晚8點最新男裝將曝光

▲PRADA 2022春夏男裝秀，在義大利薩丁尼亞島舉行。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

放假宅在家的日常，需要一些養眼的養分，例如看一場時裝秀。2022春夏米蘭男裝周正在進行，PRADA將於台灣時間6月20日晚上8點登場，這時間正適合盯著直播，看看位在義大利薩丁尼亞島的伸展台上，會出現那些讓你一眼就愛上的設計。

▲PRADA以「Tunnel to Joy」、「Urgency of Feelings」預告男裝秀。（圖／翻攝PRADA IG）

PRADA 2022春夏男裝秀，選在義大利薩丁尼亞島舉行，不但以壯麗的自然景觀為秀場空間，並藏著保護海洋的心意。為了感謝當地，PRADA捐贈以保護海洋、維護地中海的潔淨與生態為宗旨的MEDSEA基金會，復育波西多尼亞海草（Posidonia Oceanica）的海草床，重建卡爾博納拉角（Capo Carbonara）海洋保護區的生態系統。

波西多尼亞海草是地中海特有的植物，能讓海洋生物棲息，加上吸收二氧化碳，減緩地球氣候變遷的問題，也因為這層捐助，讓這場秀更有意義。PRADA 2022春夏男裝秀的預告，僅以簡單的「Tunnel to Joy」、「Urgency of Feelings」傳遞訊息。

別以為男裝少有變化，現在的男裝越來越精彩，PRADA融入海洋保育概念，並以「通往喜悅」為題，在全球都有些混亂的此刻，相信更面且激勵人心。今晚8點，別忘記看直播。

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