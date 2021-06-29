宅家仙女肌／夏季防曬攻略指南　「這樣挑」曬不黑也曬不老

▲做好基礎防曬就不用擔心光老化。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

邁入初夏，越來越能感受夏季豔陽的炙熱，不想曬黑、曬老，市面上琳瑯滿目的防曬又該如何挑選？新一代防曬講究功能性，有的質地水潤好推，對混油性肌很友善，懶女生就挑選潤色防曬二合一款，一抹就可輕鬆出門去，話題防曬讓你一次看！

▲即便在室內也要做好防曬。（圖／Unsplash）

紫外線無所不在，防曬是一年四季都該做的事，再加上戶外空氣汙染無所不在，室內則時刻接受著電腦、手機輻射光線，就連細微到看不到的粉塵顆粒，也會使肌膚提早老化，因此幫肌膚做好防護隔離非常必要，而且刻不容緩。

東森自然美多年來堅持使用物理性防曬，和化學性相比，物理性防曬劑不會隨時間或光照減弱效果，對UVA、UVB包含曬傷、曬紅、曬黑也有很好的防禦能力，天然成分也較穩定。

那麼防護力又該怎麼挑選呢？若是長時間在陽光下活動，建議挑SPF50/PA++++以上的產品，為了應付戶外活動，坊間也有防水抗汗效果的防曬乳可以挑，或是記得2個小時補擦一次；若是待在辦公室的上班族，則建議SPF30/PA+++以上產品才足夠。



防曬產品推薦

▲東森自然美 物理性防曬隔離乳 淡紫色，SPF30/PA+++，30ml，NT$2,400。（圖／記者黃克翔攝）

質地清爽且有潤色效果，可校正暗黃膚色，採用物理性防曬，安全性高，不會滲透肌膚，另含洋甘菊、蘆薈等多種植物成分，具良好保濕及亮白防護功效。

▲自然美瑞昇 物理性美白防曬乳，SPF35/PA+++，30ml，NT$2,350。

主打溫和防曬，連醫美術後都可以使用，含多種植物精華，提亮膚色之外更能有效防曬黑、美白，擦上去宛若一層亮白保養薄膜，輕透不悶熱，即使是敏感性肌膚也適用。