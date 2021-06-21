鏟屎官請作答！20道題目秒測出貓咪多聰明　15分以上是貓界愛因斯坦

編輯／ChiNg

居家防疫久了大家便開始將目光轉移至家中的貓主子身上，除了吸貓、玩貓之外貓行為獸醫林子軒更於網上分享關於「貓咪智力測驗」的題目，從貓咪如何與你相處、如何向你表達牠的需求這些小細節都能觀察出你家的貓老大有多聰明，下面二十道題目趕快來看看吧。

1.當你在家中廚房打開魚罐頭時，在其他房間的貓咪聽到開罐聲音後會…

a.跑到床／椅下躲起來

b.快速的抬起頭來，但懶得起身，繼續呼呼大睡

c.不管在哪都會迅速跑到廚房

2.當你把寵物提籃拿出來時，貓咪會…

a.衝衝一瞥

b.跑掉，但如果有給予零食就會跑回來

c.躲起來，說甚麼都不出來

3.貓咪多常為了吃東西而把熟睡中你的你吵醒

a.從未

b.偶而

c.每天

4.家中貓咪曾經因為看過你做，所以學會做某些事情嗎？例如有些貓咪從主人身上學會如何開門或是打開櫥櫃，甚至會開關燈

a.從未

b.有，貓咪從我身上學會一、兩個技能，例如開櫥櫃

c.有，有很多事情都是貓咪藉由觀察我學會的

5.如果你每天都固定時間回家，家中貓咪是否會意識到你回來的時間，是先在門口等待?

a.從未

b.有，貓咪通常在門口等我

c.有，貓咪除了在門口等我，還會一路跟隨我直到我走進廚房準備貓咪的食物

6.如果貓咪的玩具或是食物掉落／卡在物體（如冰箱）後面，貓咪會…

a.嘗試撈一兩次，若撈不到就放棄

b.嘗試用嘴巴叼回及爪子撈，一段時間後放棄

c.嘗試用嘴巴叼回及爪子撈直到撈到為止，否則永不放棄

7.你的貓咪喜歡跟你玩遊戲嗎？

a.不盡然

b.偶爾

c.非常喜歡，尤其是刺激或是挑戰性夠的

8.如果貓咪看到窗外的小鳥，他會…

a.把臉貼在玻璃上，試圖靠近小鳥

b.用爪子抓窗或是持續嚎叫，直到用百葉窗等東西阻擋他視線

c.急著跑到大門口並哀求我讓他出門

9.如果你把食物或是貓砂盆移動到家中其他地方，貓咪需要多久才能適應新的位置

a.幾個星期

b.幾天~一星期

c.一天內，甚至更短的時間

10.當你叫貓咪的名字，他會

a.沒反應

b.看看我或是把耳朵轉往我的方向

c.立即跑來我身邊

11.你的貓咪是否厭倦你給他準備的玩具，而另外創造了自己喜歡的玩具，如擬的襪子、魚缸、紙球等

a.我的貓不喜歡玩玩具

b.偶爾

c.幾乎每天都有新玩意兒

12.如果家中曾經有位客人來作客時戲弄貓咪，讓貓咪厭煩生氣，之後當那位客人再度來家中時，貓咪是否會故意避開那人，僅給其他客人摟抱／撫摸呢？

a.不會，我家貓咪對客人一視同仁

b.不會，貓咪一直有特定喜好的人，但原因標準不清楚

c.大部分會，我覺得我的貓很會計仇

13.你是否常常下班回到家才發現家裡的貓咪又趁你不在家時惡作劇了？

a.從未

b.偶而

c.總是發生

14.當你撫摸你的貓咪，貓咪是否會讓你知道喜歡被撫摸哪邊或是撫摸多久？

a.不會，他並不介意被撫摸多久

b.如果摸到他喜歡的位置他會發出呼嚕呼嚕聲，若摸到他厭煩或是不想被摸的位置，他會發出嘶嘶聲制止你繼續撫摸

c.摸的時候貓咪會自動換位置跟姿勢，讓你摸他想被撫摸的地方

15.當你想教貓咪一個新的把戲時，他的反應是？

a.我的貓從不理會我教他的東西，沒有任何回應

b.經過一段時間的訓練後，貓咪可以表現得很好

c.在短時間內就學會新把戲，並表現得很好

16.若你已經教會貓咪新把戲，在沒有複習的情況下過了一個月後，再請貓咪演練時…

a.很可能會失敗

b.可能會成功

c.絕對會成功，不可能失敗

17.當貓咪想要一個東西時，他會

a.發出呼嚕聲撒嬌

b.比平常喵喵叫的聲音大一點

c.依照他喜愛的程度，發出許多不同的聲音嚎叫

18.貓咪找你陪他玩遊戲的頻率

a.很少

b.偶爾

c.常常，幾乎每天

19.當貓砂盆需要清理時，貓咪有甚麼反應？

a.一直往貓砂盆跑或是待在那邊，直到你注意到

b.使用花盆等替代品上廁所或是嘗試跑到戶外上廁所

c.直接拉在貓砂盆外面，並大聲嚎叫

20.如果碗中已經沒有貓食，貓咪會…

a.靜靜待在食物碗盤附近，等人來餵食

b.跳躍到腿上喵喵叫，直到你意識到要去餵食他

c.嘗試打開櫥櫃，把飼料叼出來吃

評分方式

a選項扣一分

b選項不加減分，是貓咪自然會有的反應

c選項加一分

5分以下，只能說是貓咪界的小樂天，通常分數在這邊的貓咪都是最好的伴侶，與人互動良好，是當今無怨無悔的小媳婦。

6-14分，你的貓咪智商落在平均值，通常藉由良好的學習互動可以讓貓咪學會許多有趣的小把戲。

15分以上，你養了一隻愛因斯坦。該說慶幸也該說真是不幸，牠永遠有許多新花招可以讓你大吃一驚，並且熟知駕馭你的方式。當然，除非你不想被貓咪吃死死的，只好每天在家中跟貓咪上演諜對諜囉。

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