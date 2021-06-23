田中達也「微型生活」10週年！口罩繩變跳高桿　網：太有想像力

編輯／ChiNg

自2011年起至今已邁入十週年，日本著名微型攝影師田中達也的「Miniature Calendar」一直以來都廣受好評，取材自日常生活中的各種小物並以微型為主題設計為一張張極為特別、有創意的日曆圖片，而這些作品也在今年六月打造為完整的寫真集，讓我們一起來欣賞吧。

眾多作品之中，近期最受矚目的便是這一系列的口罩主題作品，一個簡單的口罩在田中達也手中卻變成了網球場、駱駝腳下的沙漠甚至是跳高橫桿，讓網友不禁讚嘆「太有想像力」、「真棒的創意」、「你是個天才」

日本的精神象徵之一「壽司」也被列為題材，一個個並列排好的壽司像極了客滿的停車場，各種五顏六色的生魚片、玉子燒、干貝都像是一台台繽紛鮮豔的汽車，更有網友說很像兒童益智玩具的「塞車時刻」。

或是這個作品便是運用魚卵的晶瑩剔透特性打造出一顆顆富有彈性的球球，加上瑪利歐在後面追趕的模樣實在是非常可愛。

你是否曾經想過一圈又一圈的年輪蛋糕有一天竟會成為會議室裡的桌子？滿適合的還很實用，如果這款商品化肯定會許多人收藏。

喜歡吃buffet的人肯定都對這個畫面不陌生，各種美味的麵包、冷盤、甜點甚至是中式料理通通都佈滿了整個桌子，而這個景象田中達也卻簡單的以化妝品完美呈現，還原度簡直是100％。

對2021年的人來說防疫期間爬枕頭山已不稀奇，要爬山就爬炸雞山！一層層香噴噴的唐揚炸雞堆疊而成加上底部的檸檬片去油膩，這座山也太吸引人。

沒想到一個普通的鍵盤加上田中達也的想像力之後就變成了北極冰原，一顆顆按鍵就像是北極熊腳下正在融化的冰山，既逼真又寫實。

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