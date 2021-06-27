三眼怪可愛能量入侵！居家服、各式小包　超過10種單品超欠收

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迪士尼粉準備尖叫！美式服飾品牌CACO再度與迪士尼合作將深受大家喜愛的熊抱哥、三眼怪、蛋頭先生等《玩具總動員》經典角色打造為最Q萌的家居服、收納包等各種單品，讓你全身上下、房間裡、書桌上通通都被這波可愛能量給入侵。

迪士尼鐵粉們一定要入手這次的服飾系列，不管是連身家居套裝、家居洋裝還童裝應有盡有，讓你徹底成為熊抱哥以及三眼怪本人，還可以跟家人一起購買變成「全家服」絕對非常溫馨，看著身上的三眼怪彷彿能聽到他們在說「你救了我們，我們永遠感謝你」的經典台詞，實在是非常可愛。

▲美式服飾品牌CACO與迪士尼聯名系列。（圖／翻攝自CACO官網，下同）

另外，此次聯名同樣非常吸睛的便是各種包款，無論是手提袋、絨毛背包、側背包還是斜背包都一口氣全上架，每一款保證都讓你選擇障礙大爆發完全不知道該如何挑選，不如通通丟進購物車瘋狂一次吧！且其中光是側背包就有多款造型供選購，更推出了皮克斯的經典靈魂象徵「皮球」造型側背包，既可愛又逼真。

此系列囊括了數十種單品，除了服飾與包款以外還有許多日常穿搭配件像是老帽、漁夫帽或者是長襪每一款都超欠收，有興趣的人趕緊手刀前往官網逛逛。

日本品牌W.P.C.亦推出迪士尼「Rainy Day」主題聯名，以雨後天青的彩虹為靈感結合奇奇蒂蒂、小熊維尼以及史迪奇等迪士尼經典角色，打造一系列的雨具、摺疊傘收納包和雨衣等商品，其中還有深受大小朋友喜愛的TSUM TSUM也換上雨衣陪伴大家一起等待放晴。

▲迪士尼雨具系列，讓下雨天心情也跟著可愛。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp，下同）

W.P.C.的雨具可以說是眾所皆知的品質保證，耐用之外加上與迪士尼聯名也大幅提升雨具顏值，除了各種造型款式的折疊傘以及保護套，同時亦推出以雨天與彩虹為題材的玩偶，像是掛在彩虹上的史迪奇和醜娃娃以及奇奇蒂蒂嬌羞的用葉子當作傘都可愛極了，此次的聯名系列錯過絕對可惜。

另外，最照顧粉絲的7-ELEVEN也來參一咖推出「手繪迪士尼提袋」系列，一口氣打造出兩種不同款式的提袋且分別推出不同的圖騰以及造型，「飲料提袋」的部分直接將手繪版的小熊維尼以及奇奇做成了角色身形的帆布提袋，讓大家出門在外可以直接把隨行杯提著走，既環保又可愛；而「輕小包」的部分則有米奇、奇奇蒂蒂以及小熊維尼三款主題供大家選擇，小而巧的設計搭配皮革與帆布的材質整體顯得格外有質感，且低調的卡其色調可以完美融入大家的日常生活，無論出門購物還是與朋友相約都很適合。

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