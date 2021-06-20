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別讓肌膚悶壞了！夏季最新「卸妝清潔」新作盤點

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▲▼清潔盤點。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲做好卸妝清潔，肌膚不會太差。（圖／翻攝自IG/ahc_official、Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

防疫宅在家的日子，雖然化妝的頻率變少了，但可不代表肌膚就不會分泌油脂與髒污，而且偶爾出門採買，在極為悶熱的天氣下，緊戴著口罩，不只難呼吸，肌膚也悶壞了，想要緩解這膚況，就從肌膚清潔做起吧！

清潔是保養之本，讓潔淨肌膚開啟一天的保養序幕，洗去不必要的油脂與髒污，讓臉龐回復清爽柔嫩，維持平衡狀態，再接著迎接後續的保養步驟，不但增添居家保養的儀式感，更讓肌膚越來越健康。

▲▼清潔盤點。（圖／品牌提供）

▲ALBION 果然淨白卸妝精露，200ml，1,000元。

質地輕盈水潤，但卻能徹底清除彩妝、污垢與老廢角質。蘊含抗氧化效果的植物、蔬果萃取，更擁有活潤透白系列中的美白成分，讓洗後的肌膚不只清爽、柔軟，更越發透亮。

▲▼清潔盤點。（圖／品牌提供）

▲Za 卸粧蜜，100ml，140元。

國民卸妝蜜全新升級，獨特三層潔顏技術，1卸妝2潔膚3潤膚，幫助深層清潔，洗後清爽不緊繃，此外更注入橙花香氛，清新細膩香氣，於卸妝時舒緩壓力。

▲▼清潔盤點。（圖/品牌提供）

▲ORBIS 和漢淨肌深層卸妝露，150ml，640元。

內含毛孔深清成分，能深入且確實將殘妝雜質融出清除，搭配漢方紫草根精華、甘草萃取精華、薏仁精華，幫助化肌膚抵抗力，精心調製凝潤有厚度的舒適質地，減輕外部摩擦，敏弱肌膚也能安心使用。

▲▼清潔盤點。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 超效保濕水光潔顏乳，60ml，580元。

富含天然植物萃取精華與豐富的天然配醣體、多種礦物質、氨基酸與酵素，有清涼、嫩白、保濕、柔軟肌膚等功效。並有蘆薈、金雀花、錦葵與金縷梅成分，清潔同時緊緻毛孔，增加皮膚抵抗力。

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關鍵字：

卸妝, 洗臉, 清潔

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