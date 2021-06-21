「這張圖像什麼」測你的「愛獨處指數」！選3根本天生黏人精

編輯／Molly 圖／翻攝trill官網

配合防疫，許多人這陣子幾乎都宅在家，WFH之外，更無法外出找朋友、戀人相聚，你是很享受難得的一個人悠閒時光，還是覺得很孤獨無聊，好想有人陪？日本網站「trill」近日就有一個關於「喜歡獨處程度」的心理測驗引發網友熱議瘋傳，從一張圖就能快速看出你是事事都需要有人一起的「黏人精」，還是一人生活也毫無障礙的「獨立王」。

【測驗問題】

你覺得下面這張圖，看起來像什麼物品？請以第一眼直覺選擇。

A.便當盒



B.花瓶墊



C.餅乾



D.郵票

【解析結果】



A.便當盒：喜歡獨處程度有44%



選擇A的人，你滿常單獨行動，但其實你並不是因為喜歡一個人獨處才獨來獨往，而是不得已。實際上你很希望可以有一個人能與你作伴，一起玩樂享受，但你親近的人常常忙於工作、學習或家務，使得你們很少有機會相處，你也覺得很無奈。

B.花瓶墊：喜歡獨處程度有55%



選擇B的人，你是可以好好享受屬於獨處時光的人，但這並不代表你就不喜歡跟別人一起集體行動。因為你的個性很積極樂觀，也很靈活會變通，你可以一個人，也可以跟大家一起，當跟其他人相處時，不會只把自己當主角，會適時把主軸放到別人身上，待人處事是很成熟的類型。

C.餅乾：喜歡獨處程度有22%



選擇C的人，是很不太喜歡獨處的類型，無論是吃飯還是看電影，就是要和喜歡的人或親近的人一起行動，才會讓你覺得更有安全感，也更有趣。當然，如果你經常能找到人陪伴你一起，那是最好的，但也別忘了要練習著讓自己學會獨立自處，否則因為「沒人陪伴」而影響到你進行日常活動就不好了。

D.郵票：喜歡獨處程度有88%



選擇D的人，你是非常喜歡獨處的人，對你來說，獨處完全沒有任何一絲勉強或痛苦；相反地，如果需要長時間和別人待在一起，反而會因為需要小心應對，而讓你感到很緊繃又疲倦。你的生活裡可能已經很久沒有新的刺激了，雖然能很好的享受個人獨處時光是必要的「技能」，但也別忘了試著參與團體活動，或許為你帶來意外的新鮮感和樂趣。

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