蔡康永：「情緒就像菜渣，以你的方式讓它過去」，沒有什麼大不了

▲許多小事其實並不重要，只不過我們把它放大了而已。（圖／翻攝自FB/蔡康永，以下同）

編輯 / Lily

或許是氣溫升高、疫情延燒，整個人都心浮氣躁，看什麼都覺得都不順眼，這時不妨靜下心看看蔡康永金句，言簡意賅，笑一笑別和自己過不去，快樂都是自找的。

#齒縫裡卡了菜渣，既不必秀給人看，也不必裝進口袋。以你的方式讓它過去就好。很多瑣碎的情緒也一樣的，既不值得表現出來，也不值得藏在心裡，它出現了，以你的方式，讓它過去。

#有些人常說：「可是我以前都怎樣怎樣」，但，如果以前並沒有很迷人很出色很快樂，這句就可以由你的藉口大全中删去啦。以前就只是以前，舊習慣而已，如同其他舊東西，不曾使人生更好，就沒什麼好眷戀。

#那些沒出息的朋友，當然可以是好朋友，在我們不想上進的時候。而大部分時候，我們是不想上進的。

#如果懶散，卻沒有比較自由，那個懶散就不值得。

#總得有一天，你會忽然領悟：你跟過去的你、已是不同的人。這一天越早到來，你會活得越有趣、越自在。

#吃到壞掉的東西，懂得吐掉別呑的人，遇到了壞的經驗，為什麼要吞下去，而且一再回想那個壞掉的氣味？



#生活令人憤怒的時候，不要看向那些忙著憤怒的人，要看向那些沒有忙著憤怒的人。那些沒憤怒的人，一定是注意到了什麼、比憤怒更值得專注的東西。別錯過那些東西。

#很多事值得我們憤怒。如果覺得：既然找到了理由怒、就該大怒特怒，那將會導致無法冷靜對付；然後，越對付不來，越怒，最後變成一個理直氣壯的憤怒者。憤怒是鬧鐘，是提醒我們有事要對付的鬧鐘。憤怒了，就要把鬧鐘按掉，起身對付，而不是把閙鐘設為生活的背景音。