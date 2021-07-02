宅家仙女肌／長時間戴口罩也不怕！夏日抗痘「3步驟」，痘痘粉刺不再來

▲拿下口罩的肌膚也要能漂亮見人。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情延燒，現代人外出佩戴口罩已成基本配備，但隨著天氣高溫炎熱，悶在口罩下的肌膚，各種不適跟著來，根據統計，口罩之下最大的肌膚困擾就是痘痘，想要改善必須從3大方面著手。

#溫和清潔

長時間佩戴口罩，口罩下的呼吸熱氣使得肌膚悶熱，加上夏季豔陽夾擊，肌膚出油量直線上升，導致粉刺痘痘增生。建議回家拿下口罩後，應從清潔做起，必須挑選溫和劑型洗面乳以免摩擦刺激，成分也盡量簡單，避免二度傷害肌膚。

▲東森自然美 NB-1保濕洗面乳，80g，NT$1,200。



富含多種植萃精華，能更深層清潔角質髒污，同時保持肌膚滋潤，洗後不緊繃乾澀，摸起來柔嫩舒爽。

#清爽型保濕

想要抑制痘痘，比吸油更重要的是保濕，若是過度控油，肌膚會產生出油代償效應，反而會使痘痘更加嚴重，這時應挑選清爽保濕型產品，給予肌膚剛好的潤澤度，油分太高的霜類應避免，凝膠、輕盈精華液或是乳液較適合。

▲東森自然美 NB-1御妍系列 細緻毛孔精華露，95ml，NT$2,980。

含植物淨痘複方精華，洗臉之後使用能減少粉刺痘痘生成，幫助溫和淨化膚質並調理肌膚。

▲東森自然美 NB-1青春系列 青春細緻毛孔精華乳，20g，NT$2,600。

幫助肌膚補水，平衡皮脂分泌，有效改善毛孔粗大，同時修護痘印瑕疵。

#局部調理

針對冒出痘痘的局部做調理，大方向可先從日常生活和飲食下手，維持作息正常，避免甜食和炸物，盡量多喝水。針對痘痘部分，可選用適合的痘痘霜，舒緩紅腫同時抑制油分過度分泌，切記勿心急擠壓痘痘，小心留下痘疤更得不償失。

▲東森自然美 平衡面皰霜，15g，NT$730。

含甘草、蜂膠等多種植物精華，能有效調理修護痘痘肌膚，幫助維持肌膚健康。