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超多人都做錯！美容覺「3個陷阱」別踩，小心變美不成反變醜

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▲▼超多人都做錯！美容覺「3個陷阱」別踩 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲睡對美容覺才能讓保養事半功倍。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 /Amber

不少女生都知道美容覺重要性，根據研究睡眠不足會導致肌膚屏障受損、加劇老化，甚至會讓外表看起來憔悴，晚上10點到半夜2點肌膚新陳代謝最為旺盛，若是能在這段時間得到良好休息，真的能讓你越睡越美。

根據上述的時間入睡，的確能幫助更新肌膚代謝，但這個美容覺，不只是睡覺而已，還有許多眉角需要注意，以下3個美容覺陷阱千萬別犯！

▲▼超多人都做錯！美容覺「3個陷阱」別踩 。（圖／記者曾怡嘉攝）

#美容覺越早睡越好

不少人誤以為越早睡覺，肌膚修護能力就越強，但根據研究顯示，晚上10點到半夜2點才是肌膚更新代謝的黃金週期，因此太早睡覺和美肌並沒有直接關聯，重點是睡對時間，每天保有充足睡眠，長時間維持良好睡眠作息才對。

▲▼超多人都做錯！美容覺「3個陷阱」別踩 。（圖／記者曾怡嘉攝）

#美容覺只是「睡」就好

美容覺其實只是一個概略稱呼，記得睡覺前要做好徹底清潔，可別傻傻以為什麼保養品都不抹，這樣才能讓肌膚徹底放鬆，睡對時間雖是重點，但愛美女生們的睡前功夫可不能少，睡前之前的保養品選擇才是關鍵，挑選修復型產品，才能讓夜晚的美容覺事半功倍。

▲▼超多人都做錯！美容覺「3個陷阱」別踩 。（圖／記者曾怡嘉攝）

#服用安眠藥入眠

比例不少的現代人都有睡眠障礙，為了解決睡眠問題，不少人都依賴處方安眠藥入眠，雖說睡對了時間，但長期服用是有害的，建議還是靠一些技巧幫助睡眠，不要依賴藥物較為健康。像是睡前保持臥室昏暗狀態，若是有必要可搭配眼罩遮光，或是睡前沖澡都是不錯的方式。

►別讓肌膚悶壞了！夏季最新「卸妝清潔」新作盤點

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關鍵字：

美容覺, 錯誤

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