宅家仙女肌／擊退夏季口罩肌　「積雪草煥活系列」簡直肌膚安撫神隊友！

▲即使戴口罩也能擁有澎嫩Q彈肌。（圖／記者黃克翔攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

疫情未減，外出期間帶緊口罩絕對是防疫第一要件，但口罩一戴久，容易因摩擦、悶熱導致膚況失衡，乾癢脫屑、泛紅、過敏等問題通通都來，也就是俗稱的「口罩肌」，隨著夏日到來，氣溫飆升，也讓原先就不安定的肌膚更加不適。

▲想舒緩安穩「口罩肌」，做好保濕外，修護也很重要。（圖／記者黃克翔攝）



想遠離令人困擾不已的夏季「口罩肌」，首要條件要先做好「保濕」，適時維持肌膚的保水度之外，更要搭配能有效舒緩及幫助肌膚修復的保養成分。

像是東森自然美旗下的頂級保養系列「積雪草煥活系列」，就添加能夠提升修護力的積雪草成份，在鎖住肌膚水份同時強化肌膚防禦力，即使是戴口罩也能擁有健康澎潤的Q彈肌，堪稱是現下受「口罩肌」之苦女孩們的神隊友！

▲東森自然美 積雪草煥活超導晶露，120ml，NT$3,580 ; 積雪草煥活全能精華，30ml，NT$2,980 ; 積雪草煥活緊緻撫紋霜，30g，NT$2,780。

除了以強化修護力的積雪草作為主成份，系列中最熱賣的「超導晶露」還添加H.A.透明質酸、神經醯胺、蘆薈萃取液等，可喚醒肌膚吸收力，幫助補水、舒緩滋潤肌膚，拯救戴口罩悶出的暗沈「偽油肌」，搭配「全能精華液」調理油水平衡，同時幫助增強肌膚修復力，舒緩鎮靜泛紅的問題肌況，最後抹上「緊緻撫紋霜」，活化、滋潤肌膚，加強修護的效果，讓肌膚重回緊緻透亮。

▲東森自然美 積雪草新肌煥膚七天安瓶，3ml X 7入，NT$2,980。

同樣大獲好評的「積雪草新肌煥膚7天安瓶」更導入獨特的「微脂囊包覆技術」，能幫助有效成分迅速的滲透肌底，搭配親膚玻尿酸及有舒緩效果的洋甘菊萃取，抗老同時修護，改善乾燥肌並提升肌膚緊實、平滑細緻度，且有效舒緩肌膚。除了可以取代精華液使用，也能在較敏感的眼周、法令紋等容易產生細紋的地方加強使用。

▲東森自然美 玫瑰果煥活精華油，30ml，NT$3,380。



玫瑰果煥活精華油則是添加冷壓玫瑰果油、天然澳洲堅果油和獨創巨藻專利萃取成分，打造而成的多功效輕潤營養油，不僅能快速延展、容易滲透，可單擦滋養潤膚，也可當按摩油使用。