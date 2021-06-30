宅家仙女肌／3招必學「精油療癒法」　居家防疫、放鬆心靈一次搞定！

▲天然的精油除了能夠舒緩心情，還能達到療癒防疫的效果。（圖 / 記者黃克翔攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

疫情未減，不少人都是宅家防疫或是改為在家上班、遠距教學，居家時間不斷拉長，長期悶在家中容易令人心情浮躁、緊繃，而擁有天然療癒氣味的精油除了能夠幫助身心靈放鬆達到「抗焦慮」的效果外，還有超多種使用方法，像是近期很夯滴在口罩下方兩個角落的清新法，舒緩心靈之餘，也能避免因氣味、焦慮導致鬆懈防疫的情況發生。

＃舒眠療癒法

▲東森自然美瑞昇 樂自在複方精油02。

▲東森自然美瑞昇 樂舒活複方精油03。

因為宅家上班而造成身心緊繃或擔心疫情焦慮不安，甚至引發失眠問題的人，可以選用內含薰衣草、佛手柑、甜橙、甜馬鬱蘭、雪松、玫瑰天竺葵等精油，像是自然美瑞昇樂自在複方精油02、樂舒活複方精油03，滴入3至5滴進浴缸裡，在睡前泡個澡緩解緊張的身心，也可以滴幾滴在枕頭、擴香機中，這樣入睡時也能夠聞到療癒舒緩的香氛。

＃空氣淨化療癒法

▲東森自然美瑞昇 樂呼吸複方精油01。

▲東森自然美瑞昇 樂輕盈複方精油05。

含有羅文沙葉、胡椒薄荷、杜松等淨化作用成分的自然美瑞昇01、05複方精油，不論是滴入擴香機或棉球上，放在通風口，讓居家環境清新舒暢，進而淨化室內空氣。另外，口罩戴久太悶，又或是無法出門心情不美好時，帶有甜橙、葡萄柚、萊姆氣味的02、05複方精油，很適合在這時滴1到2滴在掌心搓揉，並放在口鼻處深呼吸，幫助提振心情。

＃口罩清新療癒法

▲東森自然美瑞昇樂活系列 薄荷精油。

長時間配戴口罩超悶，但不戴又不行，尤其夏季到來更是異常悶熱，口罩還默默飄出異味，這時就要選薄荷、迷迭香等清新芳香的沁涼草本，像是自然美瑞昇複方精油01與薄荷精油的清涼氣味，能幫助舒暢呼吸，不用再怕口罩悶熱，令人一聞就煥然一新的感受。