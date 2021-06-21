米蘭男裝周／FENDI掀男生「炫腹潮」！　薰衣草紫、乒乓球包夢幻破表

▲2022春夏米蘭男裝周亮點揭曉。（圖／品牌提供，以下同）

記者鮑璿安 ／台北報導

2022春夏米蘭男裝周高潮環節，FENDI與ERMENEGILDO ZEGNA（EZ）登場，FENDI以絕美的色系搭配令人眼前一亮，男士們紛紛穿著「炫腹」短版羊毛夾克，加上全新郵差Baguette 包回歸。EZ則延續精緻面料，運用皮革、編織展現輕盈且日常的服裝樣貌。

▲FENDI男裝出現極短版設計「炫腹」剪裁 。

本季FENDI男裝一眼望去充滿豐富的薰衣草紫、開心果綠和牡丹等粉嫩色彩，完美了春夏時節穿搭享受，以「高處鳥瞰世界」為靈感，模擬地形的印花圖案注入亞麻絲綢套裝、緹花牛仔布之上展現強大包容性。而比例更是此次不可忽略的亮點，男裝也能「露腰炫腹」，短版羊毛夾克在身體軀幹處剪了一刀，或是用尼龍烏干紗分開，巧妙體現男性體態，模糊性別之分。

▲信差包樣式Baguette以及霧面Peekaboo全新歸來 。

日常配件也十分精彩，品牌經典Baguette 包款以寬大的信差包或有機玻璃材質手拿包的形式回歸，Peekaboo 包則換上尼龍霧面材質，更為耐看。離開中規中矩的包款尺寸，甚至出現了掛脖式小巧飾品包、掛在細腰鏈上的珠寶袋以及乒乓球造型的手拿包，皆是體現創意總監Silvia Venturini Fendi改變日常的創意。

▲ERMENEGILDO ZEGNA春夏透過流暢輪廓搭配明快的線條 。

ERMENEGILDO ZEGNA春夏系列中，藝術總監Alessandro Sartori運用流暢輪廓搭配明快的線條，從無領設計的和服款式、工裝外套、長款防塵外衣，到廓形襯衫外套，以及全新一季針織衫，日常實穿性與輕盈質感兼具。並透過翻蓋口袋與抽繩設計彰顯機能性，遇上淡灰色、工裝白色、菊石色、樹皮內紋色等大自然色調，重回對自然的嚮往。

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