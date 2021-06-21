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孫芸芸躺沙發扭出性感S曲線　小S開嗆「最好在家會穿這樣」!

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▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸躺在沙發上扭出S形曲線，被小S質疑在家怎可能穿這樣。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

因為新冠肺炎疫情，全國進入三級緊戒已超過一個月，不少居家上班的上班族普遍忘了化妝打扮的樂趣，但微風少奶奶孫芸芸為了宣傳同名品牌YUN YUN SUN的新品，依然認真上全妝，換上露腰線的顎領洋裝，躺在沙發扭出S形曲線，寫下「在家躺著看電視、吃東西、上上網、買東西」，引來小S（徐熙娣）開嗆：「最好在家會穿這樣！」

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸佩戴YUN YUN SUN Galena collection首飾，耳環9,980元，手環12,880元，戒指4,280元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸戴上同名品牌YUN YUN SUN Galena collection耳環、首環與戒指，搭配棕色顎領洋裝，由於腰部兩側有挖空設計，再加上她兩腿交疊構出S身形，慵懶躺在沙發的模樣性感撩人，讓小S忍不住留言「最好在家會穿這樣、擺這個姿勢吃東西、看電視！那我甘拜下風」，孫芸芸立刻吐實說：「當然不是，拍完馬上換背心跟短褲。」

▲▼ 小S 。（圖／翻攝elephantdee IG）

▲小S居家防疫，自嘲已忘了怎麼主持。（圖／翻攝elephantdee IG）

自封「IPSS（International Professional Super Star，專業級國際巨星）」的小S宅在家的真實狀況，則是變身為「國際廚娘」，她自嘲已忘了怎麼主持，倒是可以變出蝦仁炒蛋、豆干炒肉絲等一桌好菜了。

▲▼ 小S 。（圖／翻攝elephantdee IG）

▲小S已從自封的專業級國際巨星，變成國際廚娘。（圖／翻攝elephantdee IG）

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關鍵字：

孫芸芸, 小S, YUN YUN SUN

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